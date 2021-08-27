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https://tr.sputniknews.com/20210827/turkiyenin-paralimpik-oyunlarinda-madalya-sayisi-25e-yukseldi-1048380851.html
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T11:58+0300
2021-08-27T11:58+0300
2021-08-27T11:58+0300
spor
olimpiyatlar
judo
bronz
bronz madalya
2020 tokyo paralimpik oyunları
recep çifçi
besra duman
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Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda Recep Çifçi ile kadınlar halter 55 kiloda Besra Duman, bronz madalya elde ettiOyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.
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spor, olimpiyatlar, judo, bronz, bronz madalya, 2020 tokyo paralimpik oyunları, recep çifçi , besra duman
Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 25'e yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ilk madalya sevincini judoda Recep Çiftçi ve halterde Besra Duman'la yaşayan Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı da 25'e yükseldi.
Tokyo 2020'de erkekler judo 60 kiloda
Recep Çifçi
ile kadınlar halter 55 kiloda
Besra Duman
, bronz
madalya
elde etti
Oyunlar tarihinde ilk
madalyasını
2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la kazanan Türkiye'nin şu ana dek 6 altın, 6 gümüş ve 13 bronz madalyası bulunuyor.