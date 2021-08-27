https://tr.sputniknews.com/20210827/uefadan-mustafa-denizliye-ovgu-uc-farkli-takimi-sampiyon-yapan-tek-hoca-1048386508.html

UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca

UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca

Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T15:26+0300

2021-08-27T15:26+0300

2021-08-27T15:26+0300

yaşam

spor

uefa

mustafa denizli

övgü

altay

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Son olarak geçen sezon Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.''Büyük Mustafa' benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor'Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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spor, uefa, mustafa denizli, övgü, altay