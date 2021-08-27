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UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca
UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca
Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:26+0300
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yaşam
spor
uefa
mustafa denizli
övgü
altay
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Son olarak geçen sezon Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.''Büyük Mustafa' benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor'Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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spor, uefa, mustafa denizli, övgü, altay

UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca

15:26 27.08.2021
© AAAltay Teknik Direktörü Mustafa Denizli
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Türk futbolunun en önemli mihenk taşlarından biri olan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli hakkında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi.
Son olarak geçen sezon Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemine son veren usta teknik direktör Mustafa Denizli ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş) şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi.
© Fotoğraf : Facebook/UEFA Champions LeaguePaylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı.
Paylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Paylaşımda 71 yaşındaki deneyimli teknik adamın Altaylı futbolcularla antrenman öncesi yaptığı konuşmanın fotoğrafına yer verilirken, futbolseverler tarafından binlerce beğeni alan paylaşıma övgü dolu yorumlar yapıldı.
© Fotoğraf : Facebook/UEFA Champions League

''Büyük Mustafa' benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor'

Yazıda, "Altyapısından yetiştiği, kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Mustafa Denizli, Altaylıların deyişiyle Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
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