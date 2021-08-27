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https://tr.sputniknews.com/20210827/ukrayna-lideri-zelenskiy-natonun-karadenizde-varligini-guclendirmesinden-yanayiz-1048391259.html
Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirmesinden yanayız
Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirmesinden yanayız
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Karadeniz’deki varlığını güçlendirmesinden yana olduklarını belirterek, “Ukrayna’yı çevreleyen askeri... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T18:39+0300
2021-08-27T18:39+0300
dünya
ukrayna
nato
vladimir zelenskiy
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Moldova’nın başkenti Kişinev’de, 30. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılan Zelenskiy, Moldova, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna tutarlı olarak NATO üyelerinin Karadeniz bölgesindeki güç ve araç varlıklarını güçlendirilmesini destekliyor. Ukrayna’yı çevreleyen askeri tehditler artıyor, Balarus’un bugün saldırgan eylemler için ek üs olarak kullanıldığı kuzeyden tehdit seviyesi kritik düzeyde” ifadesini kullandı.Diğer sürekli tehdit kaynaklarının, Moldova’nın Transdniyestr bölgesi, Abhazya ve diğer bölgelerdeki Rus ordu birliklerinin olduğunu öne süren Ukrayna lideri, “Ukrayna’ya ait Kırım Yarımadası’nın aktif olarak askerileştirilmesi nedeniyle deniz taşımacılığı, dolayısıyla ticaret tehditle karşı karşıya. Tüm modern sorunları birlikte çözmeliyiz. Bu amaçla Karadeniz ülkelerinin donanmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi öneriyoruz” dedi.Zelenskiy ayrıca Polonya, Moldova ve Romanya liderlerine, Kırım Platformu girişimine verdikleri destek ve 23 Ağustos’taki zirveye katılımlarından dolayı teşekkür etti.Daha önce Rusya Güney Askeri Bölgesi komutanlarından Nikolay Gostev, NATO’nun Karadeniz’deki keşif uçuşlarının 3 kat arttığını bildirmişti.
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ukrayna, nato, vladimir zelenskiy

Ukrayna lideri Zelenskiy: NATO’nun Karadeniz’de varlığını güçlendirmesinden yanayız

18:39 27.08.2021
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO’nun Karadeniz’deki varlığını güçlendirmesinden yana olduklarını belirterek, “Ukrayna’yı çevreleyen askeri tehditler artıyor” dedi.
Moldova’nın başkenti Kişinev’de, 30. bağımsızlık yıldönümü kutlamalarına katılan Zelenskiy, Moldova, Romanya ve Polonyalı mevkidaşlarıyla görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Ukrayna tutarlı olarak NATO üyelerinin Karadeniz bölgesindeki güç ve araç varlıklarını güçlendirilmesini destekliyor. Ukrayna’yı çevreleyen askeri tehditler artıyor, Balarus’un bugün saldırgan eylemler için ek üs olarak kullanıldığı kuzeyden tehdit seviyesi kritik düzeyde” ifadesini kullandı.
Diğer sürekli tehdit kaynaklarının, Moldova’nın Transdniyestr bölgesi, Abhazya ve diğer bölgelerdeki Rus ordu birliklerinin olduğunu öne süren Ukrayna lideri, “Ukrayna’ya ait Kırım Yarımadası’nın aktif olarak askerileştirilmesi nedeniyle deniz taşımacılığı, dolayısıyla ticaret tehditle karşı karşıya. Tüm modern sorunları birlikte çözmeliyiz. Bu amaçla Karadeniz ülkelerinin donanmaları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi öneriyoruz” dedi.
Zelenskiy ayrıca Polonya, Moldova ve Romanya liderlerine, Kırım Platformu girişimine verdikleri destek ve 23 Ağustos’taki zirveye katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Daha önce Rusya Güney Askeri Bölgesi komutanlarından Nikolay Gostev, NATO’nun Karadeniz’deki keşif uçuşlarının 3 kat arttığını bildirmişti.
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