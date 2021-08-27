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Ülker, Önem Gıda'yı satın aldı
Ülker, Önem Gıda'yı satın aldı
Ülker, uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı satın aldı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T20:18+0300
2021-08-27T20:18+0300
ekonomi
murat ülker
çikolata
fabrika
satış
üretim
ülker
satın alma
firma
önem gıda
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Ülker'den yapılan açıklamaya göre, böylece çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini uçtan uca kendi bünyesinde toplayan Ülker, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atmış oldu.Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da duyurulan satın alma işlemi sonrası Ülker Bisküvi, ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve karlı büyümesini güçlendirmek amacıyla ana müşterisi olduğu Önem Gıda'yı, bünyesine kattı.İstanbul Topkapı'da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun'da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in girdi tedarikinin merkezinde yer alıyor.'Ülker’in sürdürülebilir ve karlı büyümesi için bir adım daha attık'Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Önem Gıda'nın satın alma kararının, Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:"Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup, Ülker olarak sürdürülebilir ve karlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda'nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi'ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor."
https://tr.sputniknews.com/20210417/murat-ulker-muhafazakar-olmak-tutuculuktur-kendimi-tutucu-olarak-tanimlamiyorum-1044297715.html
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murat ülker, çikolata, fabrika, satış, üretim, ülker, satın alma, firma, önem gıda

Ülker, Önem Gıda'yı satın aldı

20:18 27.08.2021
© Fotoğraf : ÜlkerÜlker
Ülker - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Fotoğraf : Ülker
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Ülker, uzun yıllardır yarı mamul tedariki gerçekleştirdiği Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda'yı satın aldı.
Ülker'den yapılan açıklamaya göre, böylece çikolata ve unlu mamullerdeki tüm üretim sürecini uçtan uca kendi bünyesinde toplayan Ülker, sürdürülebilir büyüme stratejisi kapsamında önemli bir adım daha atmış oldu.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) da duyurulan satın alma işlemi sonrası Ülker Bisküvi, ana kategorileri olan çikolata ve unlu mamullerde üst düzey sinerji sağlamak, şirketin sürdürülebilir ve karlı büyümesini güçlendirmek amacıyla ana müşterisi olduğu Önem Gıda'yı, bünyesine kattı.
İstanbul Topkapı'da çikolata hamuru, toz kakao, damla, pul ve kuvertür çikolata; Giresun'da fındık işleme ve fındık püresi; Ankara ve Karaman’da ise un üretimi gerçekleştiren Önem Gıda, Ülker’in girdi tedarikinin merkezinde yer alıyor.
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'Ülker’in sürdürülebilir ve karlı büyümesi için bir adım daha attık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, Önem Gıda'nın satın alma kararının, Ülker’in önümüzdeki dönem stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu satın almayla birlikte, şirketler arası üst düzey sinerji oluşturup, Ülker olarak sürdürülebilir ve karlı büyümemize ivme kazandıracak bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz. Önem Gıda'nın satın alınmasıyla beraber, çikolata ve unlu mamuller üretim sürecinin en önemli kısmının Ülker Bisküvi'ye entegre edilmesi bu satın almayı stratejik anlamda çok değerli hale getiriyor."
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