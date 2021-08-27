Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Afganistan'daki terör saldırısını milletçe kınıyoruz
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210827/vergi-yapilandirmasi-ve-odeme-suresi-uzatildi-1048377751.html
Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı
Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı
7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T10:02+0300
2021-08-27T10:02+0300
ekonomi
resmi gazete
vergi
ekonomi
para
borç
yapılandırma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043148118_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_874f878afb2ffafe16bf11af80a0e5ee.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.İlk taksit 31 Ekim'de ödenecekBorçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.3.5 milyon kişi yararlandıVergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için şu ana kadar 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/03/1043148118_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_0aa9241845dc5e2a125e40beb75e39a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
resmi gazete, vergi, ekonomi, para, borç, yapılandırma

Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

10:02 27.08.2021
© AAHesap makinesi para TL
Hesap makinesi para TL - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
Abone ol
7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.
Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İlk taksit 31 Ekim'de ödenecek

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.

3.5 milyon kişi yararlandı

Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için şu ana kadar 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce