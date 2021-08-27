https://tr.sputniknews.com/20210827/vergi-yapilandirmasi-ve-odeme-suresi-uzatildi-1048377751.html

Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

Vergi yapılandırması ve ödeme süresi uzatıldı

7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T10:02+0300

2021-08-27T10:02+0300

2021-08-27T10:02+0300

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.İlk taksit 31 Ekim'de ödenecekBorçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021'den 31 Ekim 2021'e uzatılmış oldu.3.5 milyon kişi yararlandıVergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7326 sayılı Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanmak için şu ana kadar 3,5 milyon mükellef başvuruda bulunurken, 69 milyar 125 milyon 497 bin 413 liralık alacak yapılandırıldı.

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resmi gazete, vergi, ekonomi, para, borç, yapılandırma