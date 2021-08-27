https://tr.sputniknews.com/20210827/yalovada-copluk-alanda-korkutan-yangin-1048373448.html

Yalova'da çöplük alanda yangın

Yalova'da çöplük alanda yangın

Yalova’da çöplük bir alanda meydana gelen yangın Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T02:49+0300

2021-08-27T02:49+0300

2021-08-27T02:49+0300

türkiye

yangın

yalova

itfaiye ekipleri

çöplük

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Edinilen bilgiye göre, Yalova Mustafakemalpaşa mahallesi Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.

türkiye

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yangın, yalova, itfaiye ekipleri, çöplük