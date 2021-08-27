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Yalova'da çöplük alanda yangın
Yalova'da çöplük alanda yangın
Yalova’da çöplük bir alanda meydana gelen yangın Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T02:49+0300
2021-08-27T02:49+0300
2021-08-27T02:49+0300
türkiye
yangın
yalova
itfaiye ekipleri
çöplük
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Edinilen bilgiye göre, Yalova Mustafakemalpaşa mahallesi Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.
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yangın, yalova, itfaiye ekipleri, çöplük
Yalova'da çöplük alanda yangın
Yalova’da çöplük bir alanda meydana gelen yangın Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre,
Yalova Mustafakemalpaşa mahallesi Erguvan Evleri’nin arka tarafında bulunan ve çöplük olarak kullanılan alanda henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler bir saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
İtfaiye daha sonra alanda soğutma çalışması yaptı.