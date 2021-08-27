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Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya düzenlemesi şart
Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya düzenlemesi şart
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medyayla ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek "Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T09:45+0300
2021-08-27T09:45+0300
türkiye
yargıtay
sosyal medya
güven
düzenleme
yargı
mehmet akarca
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Yargıtay'ın İncek’teki yeni hizmet binası, yeni adli yılın da başlayacağı 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Binanın açılışı ile 2021-2022 adli yıl açılış töreni aynı gün yapılacak. Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre yeni hizmet binasını medyaya tanıtan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hükümetin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin çıkarılmasının şart olduğunu söyledi.'Yargıya güven her gün artıyor'Akarca yaptığı kısa açıklamada özetle şöyle dedi:“Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır.Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor."
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yargıtay, sosyal medya, güven, düzenleme, yargı, mehmet akarca

Yargıtay Başkanı Akarca: Sosyal medya düzenlemesi şart

09:45 27.08.2021
© AAYargıtay Başkanı Mehmet Akarca
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medyayla ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini belirterek "Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor" dedi. Akarca ayrıca, yargıya güvenin her gün daha da arttığını söyledi.
Yargıtay'ın İncek’teki yeni hizmet binası, yeni adli yılın da başlayacağı 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Binanın açılışı ile 2021-2022 adli yıl açılış töreni aynı gün yapılacak.
Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu'nun haberine göre yeni hizmet binasını medyaya tanıtan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, hükümetin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin çıkarılmasının şart olduğunu söyledi.

'Yargıya güven her gün artıyor'

Akarca yaptığı kısa açıklamada özetle şöyle dedi:
“Yargıya güven sanıldığı gibi az değil, gerçekten de yargıya güven her gün daha da artmaktadır.
Sosyal medyada öyle haberler çıkıyor ki, birisi serbest bırakılsa sosyal medyada beraat etmiş gibi yansıtılıyor. İşin esası tutuksuz yargılamadır. Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa’da düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile. IP adresleri belirlenemediği için hakaret suçlarında tespit yapılıp cezalandırılma yoluna gidilemiyor."
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