https://tr.sputniknews.com/20210827/yatirimlari-olan-turkler-konustu-butun-sermayemizi-afganistanda-biraktik-1048378700.html

Yatırımları olan Türkler konuştu: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık

Yatırımları olan Türkler konuştu: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil Havalimanı’nda işyeri sahibi olan Türk iş insanları da Türkiye’ye döndü. Kabil Havalimanı’nda mağaza... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T10:49+0300

2021-08-27T10:49+0300

2021-08-27T10:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

nato

afganistan

taliban

kabil

türk

iş insanı

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban’ın Kabil’e girerek Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı dünya basınını en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi. Birçok uluslararası firmanın işletme sahibi olduğu havalimanında Türk iş insanlarına ait işletmeler de bulunuyor.Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Afgan ve Türk işçilere ekmek kapısı olan bu işletmeler Afganistan’daki Türklerin tahliye edilmesiyle kapandı. 'Mağazalarda yaklaşık 500 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor'Hamid Karzai Havalimanı’nda 3 bin metrekarelik bir alanda restoran, berber ve market işleten Rafet Gülbil, 16 Ağustos’ta iş yerlerine kilit vurarak güvenlik nedeniyle Türkiye’ye döndü. Bütün yatırımını Afganistan’da bıraktığını söyleyen Gülbil, şönları söyledi:'Afgan personellerimize ulaşamadık'Kabil havalimanında Türklere ait yaklaşık 10 iş işyerinin olduğunu söyleyen Cengiz Aslan ise şunları söyledi: “2009’dan beri Afganistan’da ticaret yapıyorum. 2014’te 400 bin dolar yatırım yaparak Kabil havalimanında bir hediyelik eşya, bir terzi, bir berber ve bir giyim mağazası açtım. İş yerimde 6 Afgan, 6 Türk çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirince Afgan personellerimize ulaşamadık. Bir personelimiz ailesiyle birlikte İngiltere’ye sığındı. Yanımızda çalışan Türk işçiler Türkiye’ye döndü."'Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık' Zorla işyerlerine girildiğine dair havalimanından kendisine fotoğraflar geldiğini söyleyen Aslan son durumu şöyle özetledi:

afganistan

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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nato, afganistan, taliban, kabil, türk, iş insanı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı