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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/yatirimlari-olan-turkler-konustu-butun-sermayemizi-afganistanda-biraktik-1048378700.html
Yatırımları olan Türkler konuştu: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık
Yatırımları olan Türkler konuştu: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık
Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil Havalimanı’nda işyeri sahibi olan Türk iş insanları da Türkiye’ye döndü. Kabil Havalimanı’nda mağaza... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T10:49+0300
2021-08-27T10:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
nato
afganistan
taliban
kabil
türk
iş insanı
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban’ın Kabil’e girerek Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı dünya basınını en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi. Birçok uluslararası firmanın işletme sahibi olduğu havalimanında Türk iş insanlarına ait işletmeler de bulunuyor.Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Afgan ve Türk işçilere ekmek kapısı olan bu işletmeler Afganistan’daki Türklerin tahliye edilmesiyle kapandı. 'Mağazalarda yaklaşık 500 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor'Hamid Karzai Havalimanı’nda 3 bin metrekarelik bir alanda restoran, berber ve market işleten Rafet Gülbil, 16 Ağustos’ta iş yerlerine kilit vurarak güvenlik nedeniyle Türkiye’ye döndü. Bütün yatırımını Afganistan’da bıraktığını söyleyen Gülbil, şönları söyledi:'Afgan personellerimize ulaşamadık'Kabil havalimanında Türklere ait yaklaşık 10 iş işyerinin olduğunu söyleyen Cengiz Aslan ise şunları söyledi: “2009’dan beri Afganistan’da ticaret yapıyorum. 2014’te 400 bin dolar yatırım yaparak Kabil havalimanında bir hediyelik eşya, bir terzi, bir berber ve bir giyim mağazası açtım. İş yerimde 6 Afgan, 6 Türk çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirince Afgan personellerimize ulaşamadık. Bir personelimiz ailesiyle birlikte İngiltere’ye sığındı. Yanımızda çalışan Türk işçiler Türkiye’ye döndü."'Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık' Zorla işyerlerine girildiğine dair havalimanından kendisine fotoğraflar geldiğini söyleyen Aslan son durumu şöyle özetledi:
afganistan
kabil
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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nato, afganistan, taliban, kabil, türk, iş insanı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Yatırımları olan Türkler konuştu: Bütün sermayemizi Afganistan'da bıraktık

10:49 27.08.2021
© İHAKabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları
Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nda tahliye çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© İHA
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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil Havalimanı’nda işyeri sahibi olan Türk iş insanları da Türkiye’ye döndü. Kabil Havalimanı’nda mağaza işleten Cengiz Aslan ile Rafet Gülbil, ülkeyi terk etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Aslan ve Gülbil, “bütün sermayemizi Afganistan’da bıraktık. Şimdi ne olacak bilmiyoruz” dedi.
Taliban’ın Kabil’e girerek Afganistan’da yönetimi ele geçirmesiyle Kabil’deki Hamid Karzai Havalimanı dünya basınını en çok meşgul eden konulardan biri haline geldi. Birçok uluslararası firmanın işletme sahibi olduğu havalimanında Türk iş insanlarına ait işletmeler de bulunuyor.
Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre Afgan ve Türk işçilere ekmek kapısı olan bu işletmeler Afganistan’daki Türklerin tahliye edilmesiyle kapandı.

'Mağazalarda yaklaşık 500 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor'

Hamid Karzai Havalimanı’nda 3 bin metrekarelik bir alanda restoran, berber ve market işleten Rafet Gülbil, 16 Ağustos’ta iş yerlerine kilit vurarak güvenlik nedeniyle Türkiye’ye döndü. Bütün yatırımını Afganistan’da bıraktığını söyleyen Gülbil, şönları söyledi:
“2015’te Afganistan’daki havalimanında mini bir alışveriş merkezi açtım. Yaklaşık 1 milyon dolar masraf yaptığım alışveriş merkezinde restoran, market ve kuaför bulunuyordu. Bu işyerlerinde Türk ve Afgan işçiler çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirdiğinde mağazaları işletmekte sıkıntılar yaşadık. Elektrik ve gıda tedariki sorunu başladı. Güvenlik nedeniyle 16 Ağustos’ta Afganistan’dan ayrıldım. Pakistan üzerinden Türkiye’ye geldim. Mağazalarda yaklaşık 500 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor. Sermayemizin tamamı orada kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz."

'Afgan personellerimize ulaşamadık'

Kabil havalimanında Türklere ait yaklaşık 10 iş işyerinin olduğunu söyleyen Cengiz Aslan ise şunları söyledi:
“2009’dan beri Afganistan’da ticaret yapıyorum. 2014’te 400 bin dolar yatırım yaparak Kabil havalimanında bir hediyelik eşya, bir terzi, bir berber ve bir giyim mağazası açtım. İş yerimde 6 Afgan, 6 Türk çalışıyordu. Taliban yönetimi ele geçirince Afgan personellerimize ulaşamadık. Bir personelimiz ailesiyle birlikte İngiltere’ye sığındı. Yanımızda çalışan Türk işçiler Türkiye’ye döndü."

'Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık'

Zorla işyerlerine girildiğine dair havalimanından kendisine fotoğraflar geldiğini söyleyen Aslan son durumu şöyle özetledi:
“Şu anda havalimanındaki mağazalarımda 400 bin dolar değerinde malzeme bulunuyor. Havalimanındaki arkadaşların gönderdiği fotoğraflara göre bir iş yerime zorla girilmiş. İş yerindeki ürünlerin bir kısmı çalınmış. Biz orada NATO’ya güvenerek yatırım yaptık. Bütün sermayemizi Afganistan’da bıraktık. Şimdi ne olacak bilmiyoruz.”
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