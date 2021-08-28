‘Taliban, ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığı korumayı istedi’

Bu konudaki görüşmelerin gidişatını haberdar kaynaklara dayandırılan haberde, Taliban’ın ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığını 31 Ağustos’tan sonra da sürdürmesini istediği ifade edildi. Anlaşmaya varılması durumunda ABD, daha önce personelini tahliye etmesi nedeniyle kapattığı Kabil’deki büyükelçiliğini yeniden açmak zorunda kalacak.Kaynaklardan biri, “ABD yönetimi, diplomatların kalma olasılığını değerlendiriyor, fakat bu konuda henüz nihai bir karar verilmedi” ifadesini kullandı.
Washington Post gazetesi, Taliban’ın ABD’den askerlerini tahliye ettikten sonra Afganistan’daki diplomatik varlığını korumasını istediğini belirtti.
Bu konudaki görüşmelerin gidişatını haberdar kaynaklara dayandırılan haberde, Taliban’ın ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığını 31 Ağustos’tan sonra da sürdürmesini istediği ifade edildi. Anlaşmaya varılması durumunda ABD, daha önce personelini tahliye etmesi nedeniyle kapattığı Kabil’deki büyükelçiliğini yeniden açmak zorunda kalacak.
Kaynaklardan biri, “ABD yönetimi, diplomatların kalma olasılığını değerlendiriyor, fakat bu konuda henüz nihai bir karar verilmedi” ifadesini kullandı.