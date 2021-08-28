https://tr.sputniknews.com/20210828/-taliban-abdden-afganistandaki-diplomatik-varligi-korumayi-istedi-1048401375.html

‘Taliban, ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığı korumayı istedi’

‘Taliban, ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığı korumayı istedi’

Washington Post gazetesi, Taliban’ın ABD’den askerlerini tahliye ettikten sonra Afganistan’daki diplomatik varlığını korumasını istediğini belirtti. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T03:09+0300

2021-08-28T03:09+0300

2021-08-28T03:09+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

tahliye

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Bu konudaki görüşmelerin gidişatını haberdar kaynaklara dayandırılan haberde, Taliban’ın ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığını 31 Ağustos’tan sonra da sürdürmesini istediği ifade edildi. Anlaşmaya varılması durumunda ABD, daha önce personelini tahliye etmesi nedeniyle kapattığı Kabil’deki büyükelçiliğini yeniden açmak zorunda kalacak.Kaynaklardan biri, “ABD yönetimi, diplomatların kalma olasılığını değerlendiriyor, fakat bu konuda henüz nihai bir karar verilmedi” ifadesini kullandı.

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abd, afganistan, taliban, tahliye