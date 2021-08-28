Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Sputnik Türkiye
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210828/62-caretta-caretta-yavrusunun-olumune-neden-olan-otellere-3-ayri-sorusturma-1048407598.html
62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma
62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma
Antalya Belek'te müşterilerin ayağı kuma değmesin diye kumsala ahşap yürüme bantları koyan ve 62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan Port Nature... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T14:56+0300
2021-08-28T14:56+0300
yaşam
antalya
otel
ölüm
soruşturma
caretta caretta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048381102_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae574db0a7f7debb7297ed1f39841ada.jpg
Antalya'da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel hakkında adli ve idari 3 ayrı soruşturma başlatıldı.İki otelin de sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı.2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi gündemde.Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumunda bulunuyor.Yürüme bandı yüzünden 62 yavru hayatını kaybetti, 71 yavru son anda kurtarıldıBelek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri tarafından iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığı belirlendi. EKAD üyeleri tarafından yuva kontrolleri sırasında, Port Nature Luxury Resort Hotel'in kullandığı kumsalda, yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü belirlendi.Boğazkent'teki Orange County Resort Hotel'in kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı.Üç kurumdan soruşturmaYavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı.Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor.DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Ayrıca DKMP yetkililerince, iki otele de sezon başında deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinin imza karşılığında teslim edildiği ortaya çıktı.Yavru kaplumbağaların ölümüyle gündeme gelen Port Nature Luxury Resort Hotel yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/60-caretta-caretta-yavrusu-otelin-kumsala-koydugu-yurume-bandinin-altinda-sikisarak-can-verdi-1048381746.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048381102_130:0:1030:675_1920x0_80_0_0_63f67ab894214e4883bc5291bac2fa24.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, otel, ölüm, soruşturma, caretta caretta

62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma

14:56 28.08.2021
© DHAHayatını kaybeden caretta carettalar
Hayatını kaybeden caretta carettalar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© DHA
Abone ol
Antalya Belek'te müşterilerin ayağı kuma değmesin diye kumsala ahşap yürüme bantları koyan ve 62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel hakkında soruşturma açıldı.
Antalya'da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel hakkında adli ve idari 3 ayrı soruşturma başlatıldı.

İki otelin de sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı.

2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi gündemde.
Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumunda bulunuyor.

Yürüme bandı yüzünden 62 yavru hayatını kaybetti, 71 yavru son anda kurtarıldı

Belek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri tarafından iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığı belirlendi. EKAD üyeleri tarafından yuva kontrolleri sırasında, Port Nature Luxury Resort Hotel'in kullandığı kumsalda, yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü belirlendi.

Boğazkent'teki Orange County Resort Hotel'in kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı.
Hayatını kaybeden caretta carettalar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
TÜRKİYE
60 caretta caretta yavrusu, otelin kumsala koyduğu yürüme bandının altında sıkışarak can verdi
Dün, 12:18

Üç kurumdan soruşturma

Yavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı.

Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor.

DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Ayrıca DKMP yetkililerince, iki otele de sezon başında deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinin imza karşılığında teslim edildiği ortaya çıktı.
Yavru kaplumbağaların ölümüyle gündeme gelen Port Nature Luxury Resort Hotel yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
400000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:08NYT: ABD, Kabil'deki CIA üssünü havaya uçurdu
15:42Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
15:36Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz
15:18Araştırma | Koronavirüs uyku düzenini bozdu: Kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
15:02İTEO Başkanı Aksu: İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var
14:5662 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma
14:49'Afganistan'da kadın haklarını koruyan bir düzen için Cumhurbaşkanımızın mesajları devam ediyor'
14:20Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
14:14Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
13:58Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
13:43Bakan Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiştir
13:40Rus-Türk Ticaret Evi, Türkiye’deki üçüncü ofisini açtı
13:26Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı: Zincir marketler WhatsApp grubunda ortak fiyat belirliyor
13:02Kılıçdaroğlu: Duyuyoruz ki elektrik şirketleri saraydan yeni zam oranı için onay istemişler
12:4814 yaşındaki çocuk, polis olan babasının silahıyla annesi, anneannesi ve ağabeyini öldürdü
12:33Rusya’da 44 milyon kişiye en az bir doz koronavirüs aşısı uygulandı
12:27Turizmciler, İngiltere ve Fransa'nın kırmızı liste kararını yorumladı: 'Birçok otel erken kapanacak'
12:12İETT otobüsü askıda kaldı
12:06Thodex reklamlarında oynayan ünlüler hakkında suç duyurusu
11:51Fatih Altaylı: Bizim Diyanet’e göre Osmanlı padişahları haram yiyordu