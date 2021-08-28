https://tr.sputniknews.com/20210828/62-caretta-caretta-yavrusunun-olumune-neden-olan-otellere-3-ayri-sorusturma-1048407598.html

62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma

62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma

Antalya Belek'te müşterilerin ayağı kuma değmesin diye kumsala ahşap yürüme bantları koyan ve 62 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan Port Nature... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T14:56+0300

2021-08-28T14:56+0300

2021-08-28T14:56+0300

yaşam

antalya

otel

ölüm

soruşturma

caretta caretta

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048381102_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae574db0a7f7debb7297ed1f39841ada.jpg

Antalya'da sahildeki yuvalar üzerine konulan yürüme bantları nedeniyle yumurtadan çıkan 62 yavru deniz kaplumbağasının ölümüyle ilgili Port Nature Luxury Resort Hotel ve Orange County Resort Hotel hakkında adli ve idari 3 ayrı soruşturma başlatıldı.İki otelin de sezon başında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) personelince getirilen deniz kaplumbağalarının korunmasına ilişkin genelgeyi imza karşılığı teslim aldığı ortaya çıktı.2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre, caretta ölümlerinin olduğu otele yaklaşık 1 milyon TL'ye yakın ceza kesilmesi gündemde.Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (UICN) raporuna göre, nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağaları, dünyada en çok Akdeniz kıyılarında, Akdeniz'de ise Türkiye kıyılarında yuvalama yapıyor. Türkiye'de ise yıllık 2 bini aşkın yuvanın oluştuğu Antalya'daki Belek sahili olarak adlandırılan Kundu- Denizyaka arasındaki 30 kilometrelik kumsal hem Türkiye hem de Akdeniz'deki en büyük yuvalama alanı konumunda bulunuyor.Yürüme bandı yüzünden 62 yavru hayatını kaybetti, 71 yavru son anda kurtarıldıBelek kumsalı olarak anılan bölgenin Boğazkent mevkiinde önceki gün EKAD üyeleri tarafından iki ayrı otelde, kumsal üzerine konulan ahşap yürüme bantlarının altında iki yuva kaldığı belirlendi. EKAD üyeleri tarafından yuva kontrolleri sırasında, Port Nature Luxury Resort Hotel'in kullandığı kumsalda, yuva üzerine konulan ahşap yürüme bandının altında yaklaşık 62 yavru deniz kaplumbağasının sıkışarak öldüğü belirlendi.Boğazkent'teki Orange County Resort Hotel'in kullandığı kumsalda yine yürüme bandı altında kalan yuvadan çıkan 71 yavru deniz kaplumbağası ise son anda canlı kurtarıldı.Üç kurumdan soruşturmaYavru kaplumbağa ölümlerinin ortaya çıkmasının ardından 3 ayrı kurum tarafından soruşturma başlatıldı. Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iki otele yönelik 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli ve idari işlem başlattığını açıkladı. Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olması nedeniyle Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce açılan soruşturma kapsamında iki kişiden oluşan ekip, iki otele de giderek inceleme yaptı ve rapor hazırladı.Çevre Kanunu kapsamında iki otele idari para cezası verilmesi gündemde. Yaban hayatı açısından da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Antalya Şube Müdürlüğü'nden iki kişilik ekip otellerde inceleme yaparak tutanak tuttu. 2021- 2022 yılı için belirlenen Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri'ne göre ölen her bir caretta caretta için 16 bin TL tazminata hükmedilmesi gerekiyor.DKMP'nin yaptığı çalışma sonunda, 62 caretta yavrusunun öldüğü otele 992 bin TL ceza kesilmesi gündemde. Ayrıca DKMP yetkililerince, iki otele de sezon başında deniz kaplumbağalarının korunması genelgesinin imza karşılığında teslim edildiği ortaya çıktı.Yavru kaplumbağaların ölümüyle gündeme gelen Port Nature Luxury Resort Hotel yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/60-caretta-caretta-yavrusu-otelin-kumsala-koydugu-yurume-bandinin-altinda-sikisarak-can-verdi-1048381746.html

antalya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, otel, ölüm, soruşturma, caretta caretta