74 barodan, Tunceli'deki orman yangını için ortak açıklama: Havadan ve karadan müdahale edilmeli

74 barodan, Tunceli’deki orman yangını için ortak açıklama: Havadan ve karadan müdahale edilmeli

Tunceli'de 10 gündür devam eden orman yangınına ilişkin ortak açıklama yapan 74 baro, Tunceli ile dayanışma çağrısı yaptı.

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında kalan Buzlutepe mevkiinde yaklaşık 10 gündür devam eden orman yangınları, kontrol altına alınmasının ardından rüzgarın etkisiyle tekrar başladı ve yayılarak devam ediyor. Orman yangınına yönelik 74 baro ortak açıklama yayınlayarak, müdahale edilmesi çağrısı yaptı. Aralarında Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Trabzon, Diyarbakır, Van, Hakkari gibi 74 baro başkanının altına imza attığı açıklamada, son dönemlerde artan orman yangınlarına dikkat çekilerek “2021 yılının mayıs ayından bu yana Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Hakkari, Hatay, Isparta, İzmir, Mersin, Muğla, Osmaniye, Şırnak, Elazığ, Tunceli ve bir çok ilimizde daha önceki yıllarda olduğu gibi orman yangınları çıkmaktadır. Orman yangınlarında her türlü ağaç, otlak alan ve hayvanların barınma yerleri yok olmakta ve bir bütün halinde canlı yaşamı olumsuz etkilenmektedir” denildi.‘Tunceli ile dayanışma zamanı’“Bugün de yok olan ormanlar için Tunceli ile dayanışma zamanı” denilen açıklamada “Dünyamızın endemik çeşitliliği floristik ve faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda ve ülkemizde yanan her ağaç; kuruyan her dere; ateş altındaki her dağ ve tepe; ölen her hayvan, her canlı, anıt ağaçlar; sadece doğal zenginlik değil aynı zamanda kültürel, inançsal ve tarihsel birer öğedir. Sahibi değil yalnızca bir parçası olduğumuz bu dünya, bu nedenle de bizlere çocuklarımızdan emanettir. Yakın zamanda nasıl ki Muğla, Aydın, Antalya, İzmir, Mersin, Isparta, Hatay ve daha birçok yerleşim yerinde çıkan yangınlara maddi ve manevi olarak katkı sundu isek Kastamonu ve Van’daki selzedelerle aynı şekilde dayanışma içinde olduysak; bugün de yok olan ormanlar için Tunceli ile dayanışma zamanı. Bir bütün olarak Ülkemizde ne sebeple olursa olsun ormanlarımızın yanması ve yakılmasına karşı çıkıyor ve yok olmakta olan alanların kurtarılması için yetkili makamları derhal adım atmaya çağırıyoruz!” ifadeleri yer aldı.74 barodan çağrıAçıklamanın devamında şu çağrılar yer aldı: “Halkımıza, kamuoyuna ve basına çağrımız; inancımızın, tarihimizin ve kültürel mirasımız olan doğamızdan, yaşam parçamızdan acılar yükselirken; cümle canlıya, kurda, kuşa sahip çıkılmasıdır. Devletin resmi kurumlarına, bu konu ile ilgili yetkisi bulunan en üst kademeden taşra örgütlerine kadar bütün seçilmiş ve atanmışlara da bir kez daha ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.’ şeklindeki Anayasanın 56. maddesini hatırlatıyoruz. Yine Anayasa’nın 169. maddesiyle “Ormanların Korunması ve Geliştirilmesi”nin devletin güvencesine bırakıldığını ve Orman Kanunu ile Çevre Kanunu hükümlerine göre de ormanları korumak ve yaşatmak için gerekli iş ve işlemlerin derhal gerçekleştirilmesi hukuksal bir zorunluluk olduğunu da unutmayın diyoruz.”‘Havadan ve karadan müdahale edilmeli’Tunceli’de birden fazla alanda devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmesi çağrısının yer aldığı açıklamada “Bu kapsamda Tunceli ilimizde Hozat ve Ovacık İlçemizde 18 Ağustos 2021 tarihinden itibaren birden fazla alanda devam eden yangınlara derhal havadan ve karadan müdahale edilmesi gerekmektedir. Ülkemizin en önemli floristik ve faunistik zenginliğini barındıran coğrafyamızda ki yangınlar daha fazla zarara yol açmadan derhal söndürülmelidir. Biz aşağıda imzası olan Baro Başkanları olarak, hukuki sürecin takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Bununla birlikte adli makamlardan da bu olayların en ince detayına kadar araştırılarak sonucunun da kamuoyuna ve basına duyurulmasını talep ediyoruz” denildi.Açıklamada imzasın bulunan baro başkanları şöyle:Adana Barosu Başkanı Av. Semih GÖKAYAZ, Adıyaman Barosu Başkanı Av. Mustafa KÖROĞLU, Afyonkarahisar Barosu Başkanı Av. Turgay ŞAHİN, Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih AYDIN, Amasya Barosu Başkanı Av. Bahadır TEKEŞ, Ankara Barosu Başkanı Av. Ramiz Erinç SAĞKAN, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat BALKAN, Ardahan Barosu Başkanı Av. Osman Nuri YILDIZ, Artvin Barosu Başkanı, Av. Ayla VARAN, Aydın Barosu Başkanı Av. Gökhan BOZKURT, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol KAYABAY, Bartın Barosu Başkanı Av. Ferhat PARLATIR, Batman Barosu Başkanı Av.Erkan ŞENSES, Bingöl Barosu Başkanı Av. Ömer Faruk HÜLAKÜ, Bitlis Barosu Başkanı Av.Fuat ÖZGÜL, Bolu Barosu Başkanı Av.Sabri ERHENDEKÇİ, Burdur Barosu Başkanı Av. Ramazan GEDİK, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan ALTUN, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Soner AYDIN, Çankırı Barosu Başkanı Av. Mustafa DENİZ, Çorum Barosu Başkanı Av. Kenan YAŞAR, Denizli Barosu Başkanı Av. Adnan DEMİRDÖĞER, Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit EREN, Düzce Barosu Başkanı Av. Taner ÇAKIR, Edirne, Barosu Başkanı Av. Tacettin SİVRİKAYA, Elazığ Barosu Başkanı Av. Mustafa YENTÜR, Erzincan Barosu Başkanı Av. Adem AKTÜRK, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat GÖĞEBAKAN, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa ELAGÖZ, Gaziantep Barosu Başkanı Av. Bektaş ŞARKLI, Giresun Barosu Başkanı Av. Soner KARADEMİR, Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanı Av. Serkan PEKMEZCİ, Hakkari Barosu Başkanı Av. Ergün CANAN, Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat AÇIKALIN, Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan ALAKAN, Isparta Barosu Başkanı Av. Ünsal ÇANKAYA, İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet DURAKOĞLU, İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan YÜCEL, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Av.Muhammed Burak GÜL, Karabük Barosu Başkanı Av. Emrah KÖKLÜ, Kars Barosu Başkanı Av. Fettah ÇAPKURT, Kastamonu Barosu Başkanı Av. Özgür DEMİR, Kayseri Barosu Başkanı Av. Cavit DURSUN, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Talat APAYDIN, Kırklareli Barosu Başkanı Av. Turgay HINIZ, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR, Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa ALADAĞ, Kütahya Barosu Başkanı Av. Ahmet ATAM, Malatya Barosu Başkanı Av. Enver HAN, Mardin Barosu Başkanı Av. İsmail ELİK, Mersin Barosu Başkanı Av. Gazi ÖZDEMİRMuğla Barosu Başkanı, Av. Cumhur UZUN, Muş Barosu Başkanı Av. Kadir KARAÇELİK, Nevşehir Barosu Başkanı Av. Murat BOZ, Niğde Barosu Başkanı Av. Emin Alper ÖZTÜRKOrdu Barosu Başkanı Av. Sibel TORUN, Osmaniye Barosu Başkanı Av. İbrahim Halil YAVUZDOĞAN, Sakarya Barosu Başkanı Av. İlknur EBİZ YILDIZ, Samsun Barosu Başkanı Av. Pınar GÜRSEL YILDIRAN, Siirt Barosu Başkanı Av. Nizam DİLEK, Sivas Barosu Başkanı Av. Fatih SEVİM, Şanlıurfa Barosu Başkanı Av. Mehmet Velat İZOL, Şırnak Barosu Başkanı Av. Rojhat DİLSİZ, Tekirdağ Barosu Başkanı Av. Sedat TEKNECİ, Tokat Barosu Başkanı Av. Melih YARDIMCI, Trabzon Barosu Başkanı Av. Sibel SUİÇMEZ, Tunceli Barosu Başkanı Av. Kenan ÇETİN, Uşak Barosu Başkanı Av. Emin ÇOŞKUN, Van Barosu Başkanı Av. Zülküf UÇAR, Yalova Barosu Başkanı Av. Fedayi DOĞRUYOL, Yozgat Barosu Başkanı Av. Muhsin AYANOĞLU, Zonguldak Barosu Başkanı Av. Türker KAPKAÇ.

