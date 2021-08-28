https://tr.sputniknews.com/20210828/abd-24-ila-36-saat-icerisinde-kabil-havaalanina-yonelik-yeni-bir-saldiri-bekliyor-1048412999.html
ABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
ABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
ABD Başkanı Joe Biden, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etti. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:08+0300
2021-08-28T22:08+0300
2021-08-28T22:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
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afganistan
joe biden
işid
saldırı
terör
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ABD Başkanı Joe Biden, bugün ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan'daki gelişmelere dair açıklamada bulundu.Kabil Havaalanı'nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen IŞİD-Horasan* örgütüne yönelik düzenlediği insansız hava araçlı saldırının 'sonuncu' olmadığını belirtti.Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.Daha önce ABD ordusu, Afganistan'ın doğusundaki Nanbahar bölgesinde bir IŞİD-Horasan örgütünün saldırı planlamalarından sorumlu bir mensubunu insansız hava aracıyla hedef almıştı.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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abd, afganistan, joe biden, işid, saldırı, terör
ABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
22:08 28.08.2021 (güncellendi: 22:24 28.08.2021)
ABD Başkanı Joe Biden, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'nı hedef alacak yeni bir saldırı beklediklerini ifade etti.
ABD Başkanı Joe Biden, bugün ulusal güvenlik ekibinden aldığı brifingin ardından Afganistan'daki gelişmelere dair açıklamada bulundu.
Kabil Havaalanı'nda çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombalı saldırının ardından ABD ordusunun sabah saatlerinde, saldırıyı üstlenen IŞİD-Horasan* örgütüne yönelik düzenlediği insansız hava araçlı saldırının
'sonuncu' olmadığını belirtti.
Biden, "Sahadaki durum aşırı derecede tehlikeli olmaya devam ediyor ve havaalanına yönelik terör saldırısı tehdidi yüksek. Komutanlarımız, bana önümüzdeki 24-36 saat içinde bir saldırı olasılığının yüksek olduğunu bildirdi" ifadelerini kullandı.
Daha önce ABD ordusu, Afganistan'ın doğusundaki Nanbahar bölgesinde bir IŞİD-Horasan örgütünün saldırı planlamalarından sorumlu bir mensubunu insansız hava aracıyla hedef almıştı.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.