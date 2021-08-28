Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210828/almanyadan-ziraat-bankasina-ceza-1048409504.html
Almanya’dan Ziraat Bankası'na ceza
Almanya’dan Ziraat Bankası'na ceza
Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’na ceza kesti. Bankanın kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandı. Ankara’nın 4 genel müdür adayı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T16:40+0300
2021-08-28T16:40+0300
ekonomi
almanya
türkiye
ziraat bankası
ceza
kredi
kısıtlama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048409178_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_449b7cbeb3ce34ef72ef8717337e4844.jpg
Merkezi Almanya'nın Frankfurt Kenti'nde bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG) kısıtlamalar getirildi ve ağır para cezası kesildi.Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Türkiye'den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın adı açıklanmadı ancak bu cezaların, bir süre önce BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG'ye verildiği biliniyor.BaFin'in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülüyor.Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:1) Ziraat Bank AG‘ye 'büyük miktarlarda kredi' verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca euro'luk krediler verilemeyecek.2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'daki birimi Ziraat Bank International AG'nin 250 milyon euro'nun üzerinde öz kaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya'da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048409178_0:0:660:495_1920x0_80_0_0_c5e82bc8bb2d7c526ba15f2471211a41.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, türkiye, ziraat bankası, ceza, kredi, kısıtlama

Almanya’dan Ziraat Bankası'na ceza

16:40 28.08.2021
© Fotoğraf : BaFinBaFin
BaFin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : BaFin
Abone ol
Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Ziraat Bankası’na ceza kesti. Bankanın kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandı. Ankara’nın 4 genel müdür adayı reddedildi.
Merkezi Almanya'nın Frankfurt Kenti'nde bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG) kısıtlamalar getirildi ve ağır para cezası kesildi.
Sözcü gazetesinden Ali Gülen'in haberine göre Türkiye'den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin, bir açıklama yayınladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın adı açıklanmadı ancak bu cezaların, bir süre önce BaFin tarafından denetlenen Ziraat Bank International AG'ye verildiği biliniyor.
BaFin'in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının, Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülüyor.
Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:
1) Ziraat Bank AG‘ye 'büyük miktarlarda kredi' verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca euro'luk krediler verilemeyecek.
2) Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.
3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.
4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.
5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.
Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'daki birimi Ziraat Bank International AG'nin 250 milyon euro'nun üzerinde öz kaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya'da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.
7102403
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:00NBA yıldızı Jaxon Hayes'in gözaltına alınma görüntüleri yayınlandı: 'Nefes alamıyorum'
17:48Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söyledim
17:33Lise öğrencileri, 1 TL ile 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı
17:24İsviçre'de yaralanan inekler helikopterle taşındı
17:09Yapı Kredi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Alp, hayatını kaybetti
16:55Youtube'dan kazandığı parayla 2.2 milyon dolara ev aldı
16:46Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, bölgede devam eden yangından son görüntüleri paylaştı
16:40Almanya’dan Ziraat Bankası'na ceza
16:39Erdoğan ile Djukanoviç görüştü: 'Karadağ'ın NATO üyeliği sayesinde Türkiye ile müttefik de olduk'
16:26Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı
16:08NYT: ABD, Kabil'deki CIA üssünü havaya uçurdu
15:42Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
15:36Çavuşoğlu: Irak'taki PKK mevcudiyetini asla kabul etmeyiz
15:18Araştırma | Koronavirüs uyku düzenini bozdu: Kabuslar ve uyku bölünmeleri arttı
15:02İTEO Başkanı Aksu: İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var
14:5662 caretta caretta yavrusunun ölümüne neden olan otellere 3 ayrı soruşturma
14:49'Afganistan'da kadın haklarını koruyan bir düzen için Cumhurbaşkanımızın mesajları devam ediyor'
14:20Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
14:14Suriye’deki Rus askerler, dış iskelet teknolojisinden yararlanıyor
13:58Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı