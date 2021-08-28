https://tr.sputniknews.com/20210828/amerikan-elciliginden-afganistandaki-abd-vatandaslarina-kabil-havaalanindan-uzak-durun-uyarisi-1048401708.html

Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı

Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulundu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T04:06+0300

2021-08-28T04:06+0300

2021-08-28T04:06+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

tahliye

uyarı

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da ülkelerin devam eden tahliye operasyonları sona yaklaşırken, Kabil Havaalanı'nda bombalı saldırı tehditleri sürüyor.ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan uyarıda, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen Amerikan vatandaşlarına Kabil Havaalanı'ndan 'güvenlik tehditleri' nedeniyle uzak durmaları çağrısı yapıldı.Açıklamada, vatandaşlara havaalanın Abbey, Doğu, Kuzey ve İç kapılarında bulunanlara derhal bulundukları yeri terk etmeleri uyarısı yer aldı.Daha önce Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ülkesinin son 12 saatte Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 200 kişiyi daha tahliye ettiğini açıklamıştı.

afganistan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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2021

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afganistan, taliban, tahliye, uyarı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı