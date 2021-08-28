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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/amerikan-elciliginden-afganistandaki-abd-vatandaslarina-kabil-havaalanindan-uzak-durun-uyarisi-1048401708.html
Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı
Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulundu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T04:06+0300
2021-08-28T04:06+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
tahliye
uyarı
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da ülkelerin devam eden tahliye operasyonları sona yaklaşırken, Kabil Havaalanı'nda bombalı saldırı tehditleri sürüyor.ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan uyarıda, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen Amerikan vatandaşlarına Kabil Havaalanı'ndan 'güvenlik tehditleri' nedeniyle uzak durmaları çağrısı yapıldı.Açıklamada, vatandaşlara havaalanın Abbey, Doğu, Kuzey ve İç kapılarında bulunanlara derhal bulundukları yeri terk etmeleri uyarısı yer aldı.Daha önce Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ülkesinin son 12 saatte Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 200 kişiyi daha tahliye ettiğini açıklamıştı.
afganistan
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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afganistan, taliban, tahliye, uyarı, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı

04:06 28.08.2021
© SAC Samantha Holden RAFG7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi
G7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© SAC Samantha Holden RAF
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ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'da bulunan ABD vatandaşlarına 'güvenlik tehditleri' nedeniyle Kabil Havaalanı'ndan uzak durma uyarısında bulundu.
Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da ülkelerin devam eden tahliye operasyonları sona yaklaşırken, Kabil Havaalanı'nda bombalı saldırı tehditleri sürüyor.
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yayınlanan uyarıda, Afganistan'dan tahliye edilmeyi bekleyen Amerikan vatandaşlarına Kabil Havaalanı'ndan 'güvenlik tehditleri' nedeniyle uzak durmaları çağrısı yapıldı.
Açıklamada, vatandaşlara havaalanın Abbey, Doğu, Kuzey ve İç kapılarında bulunanlara derhal bulundukları yeri terk etmeleri uyarısı yer aldı.
Daha önce Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Karine Jean-Pierre, ülkesinin son 12 saatte Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 200 kişiyi daha tahliye ettiğini açıklamıştı.
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