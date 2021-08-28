Arjantin hazirandan beri 5 milyon doz Rus Sputnik V aşısı üretti

Arjantin’deki Richmond Laboratuvarları üretimini tamamladıklarını Rus Sputnik V aşısı dozlarına ilişkin, “Arjantin’de 5 milyon dozu aşkın üretim gerçekleştirdik. Aşının birinci bileşeninden 1 milyon 179 bin 625 doz, ikinci bileşenindense 3 milyon 890 doz ürettik” açıklamasını yaptı.Rus Sputnik V koronavirüs aşısı Arjantin’de acil kullanım için 2020 sonunda onaylanmıştı. Rus aşısı dışında ülkede AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna aşıları da kullanılıyor.Arjantin’in sağlık otoriteleri, Rus Sputnik V aşısının, koronavirüsün delta mutasyonuna karşı da olmak üzere ‘harika sonuçlar verdiğini’ söylüyor. Arjantin’de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada da, Rus aşısının uygulanmasından altı ay sonra virüse karşı korumanın arttığı bulgusuna ulaşılmıştı.Dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Rus Sputnik V, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.
Arjantin’deki Richmond şirketinin, üretime başladığı haziran ayından bu yana 5 milyon dozu aşkın Rus Sputnik V aşısı ürettiği belirtildi.
Arjantin’deki Richmond Laboratuvarları üretimini tamamladıklarını Rus Sputnik V aşısı dozlarına ilişkin, “Arjantin’de 5 milyon dozu aşkın üretim gerçekleştirdik. Aşının birinci bileşeninden 1 milyon 179 bin 625 doz, ikinci bileşenindense 3 milyon 890 doz ürettik” açıklamasını yaptı.
Superamos las 5 millones de dosis producidas en Argentina, con el lote terminado el día de ayer. Hasta el momento, hemos elaborado 1.179.625 dosis de componente I y 3.890.000 dosis de componente II
Rus Sputnik V koronavirüs aşısı Arjantin’de acil kullanım için 2020 sonunda onaylanmıştı. Rus aşısı dışında ülkede AstraZeneca, Sinopharm ve Moderna aşıları da kullanılıyor.
Arjantin’in sağlık otoriteleri, Rus Sputnik V aşısının, koronavirüsün delta mutasyonuna karşı da olmak üzere ‘harika sonuçlar verdiğini’ söylüyor. Arjantin’de bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada da, Rus aşısının uygulanmasından altı ay sonra virüse karşı korumanın arttığı bulgusuna ulaşılmıştı.
Dünyada bir sağlık otoritesi tarafından onaylanmış ilk koronavirüs aşısı olan Rus Sputnik V, Gamaleya Enstitüsü tarafından viral vektör ismi verilen yöntemle geliştirildi. Söz konusu yöntemde, koronavirüs parçacıklarını vücudun diğer bölgelerine taşıması için zayıflatılmış bir virüs kullanılıyor.
Vücut bu yöntemle koronavirüsün genetik kodunun bir bölümüne maruz bırakılıyor. Bu da bağışıklık sisteminin, gerçekten karşılaştığında koronavirüsle savaşabilmesini sağlıyor.