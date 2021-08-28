https://tr.sputniknews.com/20210828/army-2021-forumunu-17-milyondan-fazla-kisi-ziyaret-etti-1048413922.html

ARMY-2021 forumunu 1.7 milyondan fazla kişi ziyaret etti

ARMY-2021 forumunu 1.7 milyondan fazla kişi ziyaret etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova bölgesinde düzenlenen 'ARMY-2021' Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu'nu 1.7 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T23:36+0300

2021-08-28T23:36+0300

2021-08-28T23:36+0300

savunma

rusya

rusya savunma bakanlığı

army-2021

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 22-28 Ağustos tarihlerinde Moskova bölgesindeki Kubinka kentinde düzenlenen ARMY-2021 Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu’nu 1.7 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği belirtildi.Açıklamada, "Yedinci uluslararası askeri-teknik forum ‘ARMY’ çalışmalarını tamamladı. Forumdaki etkinlikler 1 milyon 702 bin 564 kişi tarafından ziyaret edildi" denildi.ARMY-21 forumuna 36’sı üst düzey olmak üzere, 117 ülkeden delegasyonlar katıldı. Toplam 320 yabancı askeri departman temsilcisinin ziyaret ettiği forumda, Rusya Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi ve Rosoboronexport, yabancı ortaklarla 87 ikili görüşme gerçekleştirdi.Foruma; Belarus, Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Letonya, Hollanda, Pakistan, Fransa, Suudi Arabistan, Tayland ve Türkiye'den 60 şirket ve kuruluş katıldı.

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