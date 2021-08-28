https://tr.sputniknews.com/20210828/asiya-haram-diyen-imam-aciga-alindi-1048409035.html

Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı

Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı

Denizli'de aşı yaptırmanın haram olduğunu söyleyen imam Ö.T., kaymakamlık tarafından açığa alındı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T16:26+0300

2021-08-28T16:26+0300

2021-08-28T16:26+0300

türkiye

denizli

imam

aşı

koronavirüs

koronavirüsle mücadele

koronavirüs aşısı

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Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara haram olduğunu iddia ederek aşı yaptırmamaları için çağrı yaptığı öne sürülen imam, açığa alındı.Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu söylediği iddia edildi. Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3. doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."

türkiye

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denizli, imam, aşı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı