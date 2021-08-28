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Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı
Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı
Denizli'de aşı yaptırmanın haram olduğunu söyleyen imam Ö.T., kaymakamlık tarafından açığa alındı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T16:26+0300
2021-08-28T16:26+0300
türkiye
denizli
imam
aşı
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
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Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara haram olduğunu iddia ederek aşı yaptırmamaları için çağrı yaptığı öne sürülen imam, açığa alındı.Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu söylediği iddia edildi. Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3. doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."
türkiye
denizli
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denizli, imam, aşı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı

Aşıya 'Haram' diyen imam açığa alındı

16:26 28.08.2021
© DHAimam fotoğrafı - temsili
imam fotoğrafı - temsili - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© DHA
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Denizli'de aşı yaptırmanın haram olduğunu söyleyen imam Ö.T., kaymakamlık tarafından açığa alındı.
Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlara haram olduğunu iddia ederek aşı yaptırmamaları için çağrı yaptığı öne sürülen imam, açığa alındı.
Çameli ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde görevli cami imamı Ö.T.'nin cemaate ve mahalleliye aşının haram olduğunu söylediği iddia edildi. Virüse inanmadığını söylediği öne sürülen imam, başlatılan soruşturma kapsamında Çameli Kaymakamlığı'nca açığa alındı.
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre konu hakkında açıklama yapan Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, kendisinin ve ailesinin de 3. doz aşıların yaptırdıklarını belirterek şunları söyledi:
"Ülkemizde aşı uygulamasının başladığı tarihten itibaren vaaz ve hutbelerin sonunda halkımızı aşı yaptırmalarının hem dini hem de vatandaşlık görevi olduğu konusunda bilgilendiriyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından başlatılan aşı seferberliğine tüm din görevlilerimizin katılarak cami cemaatinin de katılım sağlaması konusunda gerekli duyuru ve teşvikin yapılması hususunu dile getiriyoruz."
414002
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