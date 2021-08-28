https://tr.sputniknews.com/20210828/bakan-akar-mehmetcik-afganistanda-gorevlerini-basariyla-icra-etmistir-1048406636.html

Bakan Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiştir

Bakan Akar: Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiştir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik, Afganistan'da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T13:43+0300

2021-08-28T13:43+0300

2021-08-28T13:43+0300

türkiye

afganistan

taliban

tsk

hulusi akar

kabil

milli savunma bakanlığı

tahliye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044870279_0:69:1200:744_1920x0_80_0_0_6b2ec1c56553eaa5adbd9793ed68047d.jpg

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen Türk askerleri için Ankara'da tören düzenlendi. Burada açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türkiye tüm risk ve gelişmeleri yakından takip etmektedir. Mehmetçik Afganistan'da görevini başarıyla yerine getirdi. TSK görevi süresince 20 bin silah arkadaşımız görev yaptı. Mehmetçik, Afganistan'da da görevlerini başarıyla icra etmiş, Afgan halkının gönlünü kazanmıştır. NATO ve uluslararası alanda herkesin övgüsünü kazandılar" dedi.Beklenenden hızlı gelişen süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tahliye sürecine başlandığını kaydeden Akar, "Pakistan'da önceden konuşlandırdığımız 8 uçağımızla tahliye süreci yapılmıştır. Personel ve vatandaşlarımız 48 saatten az bir sürede tahliye edildi. Gerginliğe rağmen sorunsuz gerçekleştirilen tahliye TSK'nın gücünü göstermiştir" ifadesini kullandı.

türkiye

afganistan

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, taliban, tsk, hulusi akar, kabil, milli savunma bakanlığı, tahliye