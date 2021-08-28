https://tr.sputniknews.com/20210828/bakan-koca-kovid-19-gecirip-antikor-duzeyi-yuksek-olanlar-da-asi-olmali-1048412583.html

Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T21:36+0300

2021-08-28T21:36+0300

2021-08-28T21:36+0300

yaşam

fahrettin koca

nilgün belgün

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.Koca, şunları kaydetti:"Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."

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fahrettin koca, nilgün belgün, koronavirüs, koronavirüs aşısı