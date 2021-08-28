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Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
© REUTERS / Sarah Meyssonnierkoronavirüs aşısı - aşı
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sanatçı Nilgün Belgün'ün sorusu üzerine, dünyada yaygın uygulamaya göre, Kovid-19 geçirip, antikor düzeyi yüksek olanların da aşı olması gerektiğini ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sanatçı Nilgün Belgün'ün kendisine yönelttiği, "Ben Kovid geçirdim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi, 'yüklenmeyelim' dedi, 'Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?" sorusunu yanıtladı.
Sayın @drfahrettinkoca— Nilgün Belgün (@nlgnblgn) August 25, 2021
Ben Covıd geçirdiğim ve üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0
Doktorum aşı olmam için düşmesini beklememi önerdi yüklenmeyelim” dedi Aşı zaten antikor için yapılıyor sizin bağışıklılığınız var” diye ekledi .Bu durumda bizim gibiler ne yapmalı?
Koca, şunları kaydetti:
"Sn. Nilgün hanım, sorunuz önemli. Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet. Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."
Sn. Nilgün Hanım,— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021
Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz. https://t.co/qXMJeZ7WYA