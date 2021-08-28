https://tr.sputniknews.com/20210828/bakan-yaniktan-kilicdarogluna-farkindayim-hizimizi-takip-etmek-kolay-degil-1048411705.html

Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil

Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun elektrik tüketim desteğine ilişkin Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap verdi... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T19:55+0300

2021-08-28T19:55+0300

2021-08-28T19:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

açıklama

derya yanık

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2.1 milyon haneye verilen ‘Elektrik Tüketim Desteği’ 2,9 milyar TL’yi geçti” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter üzerinden yaptığı paylaşıma cevap veren Bakan Yanık, 1 Mart 2019’dan beri ihtiyaç sahibi ailelere verilen ‘Elektrik Tüketim Desteği’nin 2.9 milyar TL’yi geçtiğini hatırlattı. Bakan Yanık, yaptığı paylaşımda, “1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi haneye 68-137 TL arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Şimdiye kadar toplam desteğimiz 2,9 milyar TL’yi geçti. Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız” notunu düştü.

https://tr.sputniknews.com/20210828/kilicdaroglu-duyuyoruz-ki-elektrik-sirketleri-saraydan-yeni-zam-orani-icin-onay-istemisler-1048406174.html

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kemal kılıçdaroğlu, elektrik, açıklama, derya yanık