https://tr.sputniknews.com/20210828/cayirova-belediyesinden-ters-asilan-ataturk-posteriyle-ilgili-aciklama--1048404055.html

Çayırova Belediyesi'nden ters asılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama

Çayırova Belediyesi'nden ters asılan Atatürk posteriyle ilgili açıklama

Çayırova Belediyesi, ters asılan Mustafa Kemal Atatürk posteriyle ilgili açıklama yaptı. Söz konusu hatanın fark edilmesi ve düzeltilmesinin 5 dakika dahi... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T10:37+0300

2021-08-28T10:37+0300

2021-08-28T10:39+0300

politika

chp

mustafa kemal atatürk

poster

çayırova belediyesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1c/1048404028_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_7ddff5048b58a482bb33991fe7a4f87e.jpg

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin ters çekilde asılmasıyla eleştirilen Çayırova Belediyesi'nden açıklama geldi. Posterin belediye personeli tarafından sehven ters asıldığı ve ilgililer hakkında inceleme başlatıldığı duyurulan açıklamada, "CHP zihniyeti de maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu üzüntü verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur" ifadesi de yer aldı.Çayırova Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle: "Aziz Milletimizin en kutlu zaferlerinden birisi olan 30 ağustosu büyük sevinç, mutluluk ve coşkuyla yaşamak, gelecek nesillere hatırlatmak ve bu zaferin mimarı olan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için belediyemizce yapılan afiş çalışması sırasında meydana gelen birkaç dakikalık da olsa kabul edilmez bir maalesef hepimizi derinden üzmüştür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri belediye personelimizce asılırken bir anlığına sehven ters sarkıtılmış olup daha sabitleme yapılmadan fark edilerek hızlı bir şekilde düzeltilmiştir.'CHP zihniyeti posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine algı oluşturdu'Tüm bu hatanın yapılması, fark edilmesi ve düzeltilmesi 5 dakikayı daha bulmamıştır. Tüm bu olaylar yaşanırken olaya tanık olan, o kısa süre içerisinde olaya hiçbir müdahalede bulunmayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini kısa süre de olsa ters asılmasını çirkin bir siyasi propagandaya dönüştürmeye çalışan, ilçemizde ve ülkemizde yapılan tüm güzel işleri manipüle etmeyi kendine adet edinmiş CHP zihniyeti de maalesef posterin düzeltilmesi konusunda uyarmak yerine yanlış algı oluşturmak için bu üzüntü verici olaydan keyif duymuş ve bundan siyasi çıkar ummuştur.Olayın gerçeğine şahitlik etmelerine rağmen bu zihniyetin belediye işçilerini zor durumda bırakan bu davranışları her türlü edepten, ahlaktan ve siyasi etikten yoksundur. Zira olay yaşanır yaşanmaz ilgililer hakkında idari inceleme başlatılmıştır.CHP ilçe başkanının milli bayramımız öncesinde yakmak istediği fitne ateşi ve durumdan vazife çıkararak yaptığı bu davranış maalesef kınanacak bir durumdur.Vatanımızın düşman işgalinden temizlendiği günün anısına Milli Bayram ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutlarken, bu zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chp, mustafa kemal atatürk, poster, çayırova belediyesi