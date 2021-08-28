https://tr.sputniknews.com/20210828/dolandiricilarin-yeni-hedefi-kiralik-ev-arayanlar--1048403103.html

Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar

Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar

Dolandırıcıların yeni hedefi, kiralık ev arayan vatandaşlar oldu. Uzmanlar vatandaşlara sahte ilanlara dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T09:27+0300

2021-08-28T09:27+0300

2021-08-28T09:28+0300

türkiye

istanbul

türkiye

beşiktaş

ev

konut

dolandırıcılık

uyarı

kiralık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104062/32/1040623291_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_93894ca2416644177f1535ff655e9c9a.jpg

Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, muadillerinin çok altında fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu iddiasıyla tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, eve yoğun ilgi olduğu bu sebeple acil kapora alması gerektiği gerekçesini kullanıyor.'Elden kapora vermeyin'Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Elden kapora vermeyin. Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı. Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar.Belki de ev tutulmuş belki sahilde oturuyor içinde kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor. Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler."'Piyasanın çok altında ev gördüğünüzde düşünün'İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyardı. Aşa, şöyle devam etti:"Vatandaş Beşiktaş'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar.Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar."

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, beşiktaş, ev, konut, dolandırıcılık, uyarı, kiralık