Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210828/dolandiricilarin-yeni-hedefi-kiralik-ev-arayanlar--1048403103.html
Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
Dolandırıcıların yeni hedefi, kiralık ev arayan vatandaşlar oldu. Uzmanlar vatandaşlara sahte ilanlara dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T09:27+0300
2021-08-28T09:28+0300
türkiye
istanbul
türkiye
beşiktaş
ev
konut
dolandırıcılık
uyarı
kiralık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104062/32/1040623291_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_93894ca2416644177f1535ff655e9c9a.jpg
Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, muadillerinin çok altında fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu iddiasıyla tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, eve yoğun ilgi olduğu bu sebeple acil kapora alması gerektiği gerekçesini kullanıyor.'Elden kapora vermeyin'Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları kaydetti:"Elden kapora vermeyin. Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı. Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar.Belki de ev tutulmuş belki sahilde oturuyor içinde kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor. Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler."'Piyasanın çok altında ev gördüğünüzde düşünün'İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyardı. Aşa, şöyle devam etti:"Vatandaş Beşiktaş'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar.Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar."
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104062/32/1040623291_254:0:1754:1125_1920x0_80_0_0_760e145d4248adcaa311b954f24d61bb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, beşiktaş, ev, konut, dolandırıcılık, uyarı, kiralık

Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar

09:27 28.08.2021 (güncellendi: 09:28 28.08.2021)
© AAKonut, ev
Konut, ev - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
Abone ol
Dolandırıcıların yeni hedefi, kiralık ev arayan vatandaşlar oldu. Uzmanlar vatandaşlara sahte ilanlara dikkat edilmesi yönünde çağrıda bulundu.
Dolandırıcılar, kendilerine ait olmayan evleri, muadillerinin çok altında fiyatla ilana koyup, yoğun talep olduğu iddiasıyla tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını istiyor.

Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor. Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, eve yoğun ilgi olduğu bu sebeple acil kapora alması gerektiği gerekçesini kullanıyor.

'Elden kapora vermeyin'

Dolandırıcılara karşı vatandaşlara seslenen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Elden kapora vermeyin. Kentsel dönüşüm, fakültelerin açılacak olması ve üniversite okuyacak öğrencilerin gidecekleri şehirlerde ev aramaları kiralık evlere talebi arttırdı. Buna paralel olarak da hem fırsatçılar hem de dolandırıcılar ortaya çıktı. Dolandırıcılara çok dikkat etmek lazım çünkü bunlar bir yerde yayınlanmış ilanı alıyorlar.

Belki de ev tutulmuş belki sahilde oturuyor içinde kendilerinin pazarlayacakları bir konut gibi sosyal medyada, internette ilan veriyorlar. Öyle bir ilan yok aslında. Başka bir emlakçının sitesinden kopyalıyor, alıyor, düşük de bir fiyat yazıyor. Örneğin 3 bin lira kirası olan eve bin 950 lira yazıyor. Kiralık ev arayan bazı vatandaşlar da adeta tuzağa düşüyorlar. Kapora asla vermesinler."

'Piyasanın çok altında ev gördüğünüzde düşünün'

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, vatandaşları piyasanın altında ev fiyatları görünce hemen kiralamamaları gerektiği konusunda uyardı. Aşa, şöyle devam etti:
"Vatandaş Beşiktaş'ta bir ev fiyatına baktığı zaman piyasanın çok altında bir ev gördüğü zaman şunu düşünmesi lazım bu ilan sahte bir ilan. Dolandırıcılar genellikle şehir dışında olduklarını söylüyorlar.

Havale göndermenizi istiyorlar 6 aylık ödeme alan da oluyor. Biz her zaman ev sahibiyle tanışmadan evi görmeden evi kiralamamanız gerektiğini söyledik. Mutlaka ofisi olan yetki belgesi olan kişilerle irtibatta olunuz. Genellikle sahibinden diyerek dolandırıcılık yapanlar oluyor. Çok acil ihtiyacımız var diyerek kapora alıyorlar."
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:06Prof. Henry'den sağlıklı beslenme önerileri: 'Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız'
09:49Yargıtay, çocuğa hakareti boşanma sebebi saydı
09:42Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı
09:27Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
09:16Obezite ameliyatlarına özel protokol
09:09İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem
09:02Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'
05:38Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı
05:21Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı
04:40ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
04:26İngiltere, tahliye operasyonu biter bitmez Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabını kapattı
04:06Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı
03:52Fransa, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdı
03:23ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı
03:09 ‘Taliban, ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığı korumayı istedi’
02:55ABD, Avrupa’daki üslerine Rus enerji kaynaklarını satın almasını yasakladı
02:51Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi
02:44Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi
02:35Gündüz 200 bin kişiye ulaşan mahallenin nüfusu gece 12'ye düşüyor
02:23Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı