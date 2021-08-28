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EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurum tarafından belirlenen oranların dışında herhangi bir artış ya da gizli... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:04+0300
2021-08-28T22:04+0300
ekonomi
elektrik
zam
fatura
epdk
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Kurumdan yapılan açıklamada, EPDK tarafından elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 artış yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91.56 lira ödendiği kaydedilen açıklamada, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla, yıl boyu geçerli olacak şekilde elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiğine ve bu payda da bir artış yapılmadığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, kurumun internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) vatandaşların faturalarını her ay kontrol edebileceği anımsatıldı.
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elektrik, zam, fatura, epdk

EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil

22:04 28.08.2021
© AAEnerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurum tarafından belirlenen oranların dışında herhangi bir artış ya da gizli zammın söz konusu olmadığını bildirdi.
Kurumdan yapılan açıklamada, EPDK tarafından elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 artış yapıldığı belirtildi.
Bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91.56 lira ödendiği kaydedilen açıklamada, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla, yıl boyu geçerli olacak şekilde elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiğine ve bu payda da bir artış yapılmadığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:
"Dağıtım şirketlerinin EPDK'den bu payın artırılmasına yönelik bir talebi olmadığı gibi yasal mevzuata aykırı böyle bir talebin gelmesi halinde kabul edilmesi de söz konusu olamaz. Her yıl özellikle temmuz ve ağustos aylarında hava sıcaklıklarındaki artışlara bağlı olarak (klima, soğutucu, vb. ürünlerin yoğun kullanımı) rekor seviyelere ulaşan elektrik kullanımından kaynaklı artış elektrik faturalarına da yansımaktadır. Ancak elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurumumuz tarafından belirlenen oranların dışında (dağıtım bedeli ya da vergi oranlarında) herhangi bir artış ya da gizli zam söz konusu değildir. Vatandaşlarımız müsterih olmalı ve bilmelidir ki EPDK olarak görevimiz sadece tarifeleri belirlemek değil aynı zamanda faturaların hesaplanmasında bu tarifelerin hatasız bir şekilde uygulanmasını titizlikle takip etmek ve denetlemektir."
Açıklamada, kurumun internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) vatandaşların faturalarını her ay kontrol edebileceği anımsatıldı.
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