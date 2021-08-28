https://tr.sputniknews.com/20210828/epdk-elektrik-faturasinda-belirlenen-oranlarin-disinda-bir-artis-ya-da-gizli-zam-soz-konusu-degil-1048412887.html

EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil

EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturasını oluşturan kalemlerde, Kurum tarafından belirlenen oranların dışında herhangi bir artış ya da gizli... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T22:04+0300

2021-08-28T22:04+0300

2021-08-28T22:04+0300

ekonomi

elektrik

zam

fatura

epdk

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Kurumdan yapılan açıklamada, EPDK tarafından elektrik üretiminde oluşan maliyet artışları nedeniyle 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 artış yapıldığı belirtildi.Bu kapsamda mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91.56 lira ödendiği kaydedilen açıklamada, "Öncelikle vurgulamak gerekir ki söz konusu fiyatlandırma Türkiye'nin tamamı ve bütün mesken aboneleri için geçerlidir. Hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi vatandaşlarımıza gönderdiği faturaya herhangi bir bedel artışı yansıtamaz, fatura kalemlerinde herhangi bir oynama yapamaz" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, ayrıca 1 Ocak 2021 itibarıyla, yıl boyu geçerli olacak şekilde elektrik faturalarında dağıtım şirketlerinin payının 2020 yılında belirlendiğine ve bu payda da bir artış yapılmadığına işaret edilerek, şu bilgilere yer verildi:Açıklamada, kurumun internet sitesinde yer alan elektrik faturası hesaplama modülünden de (http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/online/tarifeFatura/tarifeFatura.xhtml) vatandaşların faturalarını her ay kontrol edebileceği anımsatıldı.

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elektrik, zam, fatura, epdk