Erzincan'da metruk binada 52 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı. Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Erzincan'da metruk bir bina içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı.
Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.