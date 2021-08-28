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Erzincan'da metruk binada 52 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da metruk binada 52 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'da metruk bir bina içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T19:46+0300
2021-08-28T19:46+0300
türkiye
kaçak göçmen
göçmen
erzincan
göçmen krizi
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Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı. Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/canakkale-bogazinda-204-kacak-gocmen-yakalandi-1048388419.html
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kaçak göçmen, göçmen, erzincan, göçmen krizi

Erzincan'da metruk binada 52 düzensiz göçmen yakalandı

19:46 28.08.2021
© AAErzincan'da metruk bir bina içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da metruk bir bina içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Erzincan'da metruk bir bina içerisinde yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 52 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Akşemsettin Mahallesinde metruk bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı.
Evde organizatör tarafından kötü koşullarda muhafaza edilen 52 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
kaçak göçmenler - çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
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Çanakkale Boğazı'nda 204 kaçak göçmen yakalandı
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