Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210828/fazil-say-tepki-gosterdi-bu-bir-ses-cehennemi-1048402538.html
Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'
Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'
Piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı’daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine tepki gösterdi. Say, “Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T09:02+0300
2021-08-28T09:02+0300
chp
datça
fazıl say
ses
müzik
alaçatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103791/49/1037914981_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_1a0940fbbc7bbd0412a7ce8a833ba3c8.jpg
Piyanist Fazıl Say, Datça’da konser verdiği sırada çevredeki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesinin piyano sesini bastırdığını söyledi.Say, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:“Datça’da saat 21.10’da konserim başladı. Chopin Noktürnler... Bir anda bir ses, bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekândan gelen canlı müzik sesi. Amfi, tiyatro inliyor. 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin’in kemikleri sızladı. Halbuki saat 22.00’de izinliymiş o mekân... Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (Çünkü zabıta gelmiş) Saat 22.00’de Ravel çalıyorum, ‘Üzgün Kuşlar’. Sessizlik lazım o konsantre atmosfere. Ve yine patlatıyor mekanın sesi sonuna kadar. Onlara 22.00’de başla denmiş. (Neden 22.00? 21.00’de Amfitiyatro’da başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı?) Başlatmış o da... Datça’da nice tiyatro, konser duruyor, ara veriyor bu yüzden. Ben hayli tedirgin bir şekilde 10-15 dakika daha devam ettim. Durum bu.”'Orada durulamaz, sohbet edilemez, düşünülemez'Say, Alaçatı’da da benzer durumun olduğunu belirterek, “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım değil mi? Yok hayır devam, 00.45 anca... Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos, ses cehennemi. 7 belki 8 mekânın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede. 7 ayrı mekân kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa 30 kilometreden duyulur her biri. Burada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz, sohbet edilemez, düşünülemez" diye yazdı."Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence. Sorun saat 12.00’de kesilmesi filan da değil, sorun desibel boyutu. Bu Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı" ifadesini kullanan Say, şöyle devam etti:"Yalıtım mı yapar, sesi mi kısar, o onun sorunu. Yapmazsa en ağır cezayı bassın belediye! Orada konser var, tiyatro var, sanatlar var. CHP belediyeleri karar verin: Sanat faaliyetleri mi, arabesk mekancılar mı?"'Mekan sahipleri tuhaf tuhaf yazıp çizmeye başlamış'Mekan sahiplerinin paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini belirten Say, şu paylaşımda bulundu: “Mekan sahipleri tuhaf tuhaf yazıp çizmeye başlamış. Size, ‘Mekânınızı kapatın başka iş yapın’ diyen yok kardeşim! Size ‘müzik seçiminiz’ konusunda da bir şey diyen yok. Yeter ki başkalarının hayatına tecavüz etme. Yap yalıtım sistemini, dışarı gitmesin ses, isteyen sabaha kadar diskoya gelsin. Tüm dünyada bu böyle. Ben bu saat 12 kuralını da saçma buluyorum. Hatta ‘Müziğime dokunma’ konusunda size destek oldum! Sen bu desibelde opera çalıyor olsan ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimin değil, benim hayatıma bu volümde sesi diretmen. Buna hakkın yok! Ekmek parası diyorsun, o ilçede yaşayan nice insan sabah 6’da 7’de işine gidecek, sen onları uyutmuyorsun. Akşamlarını zehir ediyorsun! Nice insan, uygar uygar evinde kitap okuyacak, birazcık caz dinleyecek belki, ya da meditasyon yapacak, senin gümbürtünden hiçbiri mümkün değil. Buna bir son ver artık kardeşim. Peşindeyiz!”
datça
alaçatı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103791/49/1037914981_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_7834c1fff1f941a2a95d712d77ec1a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, datça, fazıl say, ses, müzik, alaçatı

Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'

09:02 28.08.2021
© AA / Sefa Karacan Piyanist ve besteci Fazıl Say
Piyanist ve besteci Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA / Sefa Karacan
Abone ol
Piyanist Fazıl Say, Datça ve Alaçatı’daki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesine tepki gösterdi. Say, “Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos, ses cehennemi" diye yazdı.
Piyanist Fazıl Say, Datça’da konser verdiği sırada çevredeki gece kulüplerinden gelen yüksek müzik sesinin piyano sesini bastırdığını söyledi.
Say, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Datça’da saat 21.10’da konserim başladı. Chopin Noktürnler... Bir anda bir ses, bir gürültü patırtı, 200-300 metre ileride bir mekândan gelen canlı müzik sesi. Amfi, tiyatro inliyor. 2 müzik bir arada, piyanoyu zor duyuyoruz. Chopin’in kemikleri sızladı. Halbuki saat 22.00’de izinliymiş o mekân... Neyse 3-4 dakikaya kesiyor. (Çünkü zabıta gelmiş) Saat 22.00’de Ravel çalıyorum, ‘Üzgün Kuşlar’. Sessizlik lazım o konsantre atmosfere. Ve yine patlatıyor mekanın sesi sonuna kadar. Onlara 22.00’de başla denmiş. (Neden 22.00? 21.00’de Amfitiyatro’da başlayan etkinliklerin hakkı 60 dakika mı?) Başlatmış o da... Datça’da nice tiyatro, konser duruyor, ara veriyor bu yüzden. Ben hayli tedirgin bir şekilde 10-15 dakika daha devam ettim. Durum bu.”

'Orada durulamaz, sohbet edilemez, düşünülemez'

Say, Alaçatı’da da benzer durumun olduğunu belirterek, “Mekanlar en çok desibel yapma yarışında. Saat 23.00-23.30-00.00 durması lazım değil mi? Yok hayır devam, 00.45 anca... Otel odanızın tüm cam ve kapılarını kapayıp kulağınıza tıkaç taksanız bile uyuyamazsınız bu gürültüde kardeşim. Bu bir kaos, ses cehennemi. 7 belki 8 mekânın gümbürtüsü her yerde tüm ilçede. 7 ayrı mekân kendi çaldıklarını sonuna kadar açarsa 30 kilometreden duyulur her biri. Burada yaşanmaz kardeşim. Orada durulamaz, sohbet edilemez, düşünülemez" diye yazdı.
"Bu ses katliamı hayatlarımıza işkence. Sorun saat 12.00’de kesilmesi filan da değil, sorun desibel boyutu. Bu Ege’de bu mekancıların kendi alanı dışına ses kaçırması bile hak olmamalı, sadece kendi alanı duymalı" ifadesini kullanan Say, şöyle devam etti:
"Yalıtım mı yapar, sesi mi kısar, o onun sorunu. Yapmazsa en ağır cezayı bassın belediye! Orada konser var, tiyatro var, sanatlar var. CHP belediyeleri karar verin: Sanat faaliyetleri mi, arabesk mekancılar mı?"

'Mekan sahipleri tuhaf tuhaf yazıp çizmeye başlamış'

Mekan sahiplerinin paylaşımı nedeniyle kendisine tepki gösterdiğini belirten Say, şu paylaşımda bulundu:
“Mekan sahipleri tuhaf tuhaf yazıp çizmeye başlamış. Size, ‘Mekânınızı kapatın başka iş yapın’ diyen yok kardeşim! Size ‘müzik seçiminiz’ konusunda da bir şey diyen yok. Yeter ki başkalarının hayatına tecavüz etme. Yap yalıtım sistemini, dışarı gitmesin ses, isteyen sabaha kadar diskoya gelsin. Tüm dünyada bu böyle.
Ben bu saat 12 kuralını da saçma buluyorum. Hatta ‘Müziğime dokunma’ konusunda size destek oldum! Sen bu desibelde opera çalıyor olsan ben yine aynı yazıyı yazacaktım. Konu müzik seçimin değil, benim hayatıma bu volümde sesi diretmen. Buna hakkın yok! Ekmek parası diyorsun, o ilçede yaşayan nice insan sabah 6’da 7’de işine gidecek, sen onları uyutmuyorsun. Akşamlarını zehir ediyorsun! Nice insan, uygar uygar evinde kitap okuyacak, birazcık caz dinleyecek belki, ya da meditasyon yapacak, senin gümbürtünden hiçbiri mümkün değil. Buna bir son ver artık kardeşim. Peşindeyiz!”
1130000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:06Prof. Henry'den sağlıklı beslenme önerileri: 'Büyükanneniz gibi yiyorsanız doğru yoldasınız'
09:49Yargıtay, çocuğa hakareti boşanma sebebi saydı
09:42Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı
09:27Dolandırıcıların yeni hedefi kiralık ev arayanlar
09:16Obezite ameliyatlarına özel protokol
09:09İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem
09:02Fazıl Say tepki gösterdi: 'Bu bir ses cehennemi'
05:38Ida Kasırgası, Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı
05:21Yeni Zelanda, Afganistan'dan tahliyelerini tamamladı
04:40ABD'den Afganistan'ın doğusunda IŞİD'e insansız hava araçlı saldırı
04:26İngiltere, tahliye operasyonu biter bitmez Kabil Büyükelçiliği'nin Twitter hesabını kapattı
04:06Amerikan elçiliğinden Afganistan'daki ABD vatandaşlarına 'Kabil Havaalanı'ndan uzak durun' uyarısı
03:52Fransa, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdı
03:23ABD'nin Afganistan'dan 14 Ağustos'tan bu yana tahliye ettiği kişi sayısı 110 bine yaklaştı
03:09 ‘Taliban, ABD’den Afganistan’daki diplomatik varlığı korumayı istedi’
02:55ABD, Avrupa’daki üslerine Rus enerji kaynaklarını satın almasını yasakladı
02:51Apple'daki 10. yılını dolduran Tim Cook'a 750 milyon dolar değerinde hisse verildi
02:44Rusya Donanması için ANPA-M adlı insansız su altı aracı geliştirildi
02:35Gündüz 200 bin kişiye ulaşan mahallenin nüfusu gece 12'ye düşüyor
02:23Adanalı esnaf 24 ayar altın kaplama döner yaptı