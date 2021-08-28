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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti
Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti. Organizatörler 3 Ekim'deki yarışı 10 Ekim'e erteledi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T15:42+0300
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yaşam
istanbul
lewis hamilton
formula 1
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Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.3 Ekim'deki düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.
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istanbul, lewis hamilton, formula 1, grand prix

Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti

15:42 28.08.2021
© AAFormula 1 - İstanbul
Formula 1 - İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin tarihi değişti. Organizatörler 3 Ekim'deki yarışı 10 Ekim'e erteledi.
Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki virüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı.
3 Ekim'deki düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.
Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.
Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.
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