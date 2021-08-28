https://tr.sputniknews.com/20210828/fransa-afganistandaki-tahliye-operasyonlarini-sonlandirdi-1048401604.html

Fransa, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdı

Fransa, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdı

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin cuma akşamı itibarıyla Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T03:52+0300

2021-08-28T03:52+0300

2021-08-28T03:52+0300

taliban kontrolünde afganistan

fransa

afganistan

tahliye

florence parly

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye operasyonlarını, yaklaşık 3 bin kişinin çıkışının sağlanmasıyla birlikte sonlandırıldığını açıkladı.Twitter hesabından paylaşımda bulunan Parly, "Cumhurbaşkanının talebi üzerine, 15 Ağustos'ta başlayan Apagan Harekatı bu akşam sona erdi. İki haftadan kısa bir süre içinde, Fransız ordusu 2 bin 600'den fazla Afgan da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin kişiyi emniyete aldı" ifadelerini kullandı.Fransız bakan, "Askerlerimizin, diplomatlarımızın, polislerimizin, bu binlerce insanın terörden kaçmasına imkan vermek için hayatlarını riske atanların sebatını takdir ediyorum. Müttefiklerimize profesyonelce yürütülen bu harekatta gösterdikleri dayanışma ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.

fransa

afganistan

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fransa, afganistan, tahliye, florence parly