Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Fransa, Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdı
© AFP 2021 / SGT GLEN MCCARTHYKabil- Havalimanı
© AFP 2021 / SGT GLEN MCCARTHY
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin cuma akşamı itibarıyla Afganistan'daki tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ülkesinin, Taliban'ın büyük kısmında kontrolü ele geçirdiği Afganistan'da devam eden tahliye operasyonlarını, yaklaşık 3 bin kişinin çıkışının sağlanmasıyla birlikte sonlandırıldığını açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Parly, "Cumhurbaşkanının talebi üzerine, 15 Ağustos'ta başlayan Apagan Harekatı bu akşam sona erdi. İki haftadan kısa bir süre içinde, Fransız ordusu 2 bin 600'den fazla Afgan da dahil olmak üzere yaklaşık 3 bin kişiyi emniyete aldı" ifadelerini kullandı.
L’opération Apagan, déclenchée le 15 août à la demande du Président de la République, a pris fin ce soir. En moins de deux semaines, les militaires français ont mis en sécurité près de 3 000 personnes, dont plus de 2 600 Afghans qui ont été accueillis en France.— Florence Parly (@florence_parly) August 27, 2021
Fransız bakan, "Askerlerimizin, diplomatlarımızın, polislerimizin, bu binlerce insanın terörden kaçmasına imkan vermek için hayatlarını riske atanların sebatını takdir ediyorum. Müttefiklerimize profesyonelce yürütülen bu harekatta gösterdikleri dayanışma ve destek için teşekkür ediyorum" dedi.