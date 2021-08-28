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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı
Gruplarında ilk maçlarını 16 Eylül'de yapacak 2 takımdan Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T13:58+0300
2021-08-28T13:58+0300
yaşam
galatasaray
fenerbahçe
futbol
uefa avrupa ligi
maç
fikstür
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:16 Eylül: (1. Hafta)Galatasaray-LazioEintracht Frankfurt-Fenerbahçe30 Eylül: (2. Hafta)Fenerbahçe-OlympiakosOlympique Marsilya-Galatasaray21 Ekim: (3. Hafta)Fenerbahçe-Royal AntwerpLokomotiv Moskova-Galatasaray4 Kasım: (4. Hafta)Galatasaray-Lokomotiv MoskovaRoyal Antwerp-Fenerbahçe25 Kasım: (5. Hafta)Galatasaray-Olympique MarsilyaOlympiakos-Fenerbahçe9 Aralık: (6. Hafta)Fenerbahçe-Eintracht FrankfurtLazio-Galatasaray
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galatasaray, fenerbahçe, futbol, uefa avrupa ligi, maç, fikstür

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

13:58 28.08.2021
© AAUEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Gruplarında ilk maçlarını 16 Eylül'de yapacak 2 takımdan Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
Eintracht Frankfurt-Fenerbahçe
30 Eylül: (2. Hafta)
Fenerbahçe-Olympiakos
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Fenerbahçe-Royal Antwerp
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
Royal Antwerp-Fenerbahçe
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
Olympiakos-Fenerbahçe
9 Aralık: (6. Hafta)
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt
Lazio-Galatasaray
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