Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programı açıklandı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:16 Eylül: (1. Hafta)Galatasaray-LazioEintracht Frankfurt-Fenerbahçe30 Eylül: (2. Hafta)Fenerbahçe-OlympiakosOlympique Marsilya-Galatasaray21 Ekim: (3. Hafta)Fenerbahçe-Royal AntwerpLokomotiv Moskova-Galatasaray4 Kasım: (4. Hafta)Galatasaray-Lokomotiv MoskovaRoyal Antwerp-Fenerbahçe25 Kasım: (5. Hafta)Galatasaray-Olympique MarsilyaOlympiakos-Fenerbahçe9 Aralık: (6. Hafta)Fenerbahçe-Eintracht FrankfurtLazio-Galatasaray
Gruplarında ilk maçlarını 16 Eylül'de yapacak 2 takımdan Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda grup maçlarına 16 Eylül'de başlayacak 2 takımdan Galatasaray, İtalya ekibi Lazio'yu konuk edecek. Fenerbahçe ise deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
Galatasaray'ın E Grubu, Fenerbahçe'nin ise D Grubu'nda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle: