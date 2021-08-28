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https://tr.sputniknews.com/20210828/gunduz-200-bin-kisiye-ulasan-mahallenin-nufusu-gece-12ye-dusuyor-1048400882.html
Gündüz 200 bin kişiye ulaşan mahallenin nüfusu gece 12'ye düşüyor
Gündüz 200 bin kişiye ulaşan mahallenin nüfusu gece 12'ye düşüyor
İstanbul'da Fatih ilçesinin 200 bin nüfusla gündüz en kalabalık mahallelerinden olan Sarıdemir'in nüfusu gece ise 12 kişiye düşüyor. Mahalle bu nüfusuyla hem... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T02:35+0300
2021-08-28T02:36+0300
yaşam
istanbul
fatih
mahalle
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Fatih'e bağlı 57 mahalleden biri olan ve tarihi yarımada ile Haliç kıyısında yer alan mahallede birçok dükkan, restoran ve imalathane bulunuyor. Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserler de yer alıyor.'Gündüzü gecesi farklı bir muhit'Sarıdemir Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan Mustafa Bala, “Burada, Sarıdemir Mahallesi'nde yaşıyorum. Küçük Pazar'da esnaflık yapıyorum. Gündüzü ile gecesi oldukça farklı bir muhit burası. Burada gündüz belki 150-200 bin insan geçer bizim dükkanımızın önünden ve muhitten ama akşam olduğunda burada çok az sayıda insan bulursunuz, belki 3-5 kişi. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda, uzun gecelerde buralarda kimseleri bulamazsınız. Mahalleyi seviyorum, mahalle güzel bir mahalle, tarihi dokusu ve tarihi geçmiş fazla olan bir mahalle. Burada çok enteresan insanlar yetişmiş. Akademisyenler, edebiyatçılar yetişmiş. Zamanında şehzadeler oturmuş” dedi.'Akşam 8'den sonra tenhalaşıyor, güvenli değil'Mahallede gece çok az insan kaldığını belirten Erhan Azan, “Burası saat 20:00 olduktan sonra tenhalaşıyor. Pandemi insanların azalmasına neden oldu. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Gece nüfusu buranın pek yok yani. Buradaki esnafların hepsi değişik semtlerde oturuyor. Saat 20.00 olunca herkes dükkanları kapatıyor evlerine gidiyor. Nüfus gündüzleri ise 100-150 bin vardır” diye konuştu.Gündüzleri kalabalık olmasının esnafa fayda sağladığını söyleyen Şeref Turgut ise, “Burası Fatih ilçesinin alan olarak en büyük mahallesi. Ticaretin çok olduğu, metronun, kıyıda turizm teknelerinin olduğu bir yer. Ticaret olarak kalabalık olması buranın esnafına yarıyor. Gündüz hareketliliği gelip geçen insanlar kalıcı olan insanlar değil. Akşamleyin tabii ki herkes kendi ikametgahına gidiyor. Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserlerimiz var” ifadelerini kullandı
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istanbul, fatih, mahalle

Gündüz 200 bin kişiye ulaşan mahallenin nüfusu gece 12'ye düşüyor

02:35 28.08.2021 (güncellendi: 02:36 28.08.2021)
© İHASarıdemir mahallesi
Sarıdemir mahallesi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© İHA
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İstanbul'da Fatih ilçesinin 200 bin nüfusla gündüz en kalabalık mahallelerinden olan Sarıdemir'in nüfusu gece ise 12 kişiye düşüyor. Mahalle bu nüfusuyla hem Fatih'in, hem de İstanbul'un en az nüfuslu mahallesi oluyor.
Fatih'e bağlı 57 mahalleden biri olan ve tarihi yarımada ile Haliç kıyısında yer alan mahallede birçok dükkan, restoran ve imalathane bulunuyor. Ayrıca mahallede Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserler de yer alıyor.

'Gündüzü gecesi farklı bir muhit'

Sarıdemir Mahallesi'nde yaşayan ve esnaflık yapan Mustafa Bala, “Burada, Sarıdemir Mahallesi'nde yaşıyorum. Küçük Pazar'da esnaflık yapıyorum. Gündüzü ile gecesi oldukça farklı bir muhit burası. Burada gündüz belki 150-200 bin insan geçer bizim dükkanımızın önünden ve muhitten ama akşam olduğunda burada çok az sayıda insan bulursunuz, belki 3-5 kişi. Soğuk havalarda, yağmurlu havalarda, uzun gecelerde buralarda kimseleri bulamazsınız. Mahalleyi seviyorum, mahalle güzel bir mahalle, tarihi dokusu ve tarihi geçmiş fazla olan bir mahalle. Burada çok enteresan insanlar yetişmiş. Akademisyenler, edebiyatçılar yetişmiş. Zamanında şehzadeler oturmuş” dedi.

'Akşam 8'den sonra tenhalaşıyor, güvenli değil'

Mahallede gece çok az insan kaldığını belirten Erhan Azan, “Burası saat 20:00 olduktan sonra tenhalaşıyor. Pandemi insanların azalmasına neden oldu. İnsanlar evlerinden çıkmıyor. Gece nüfusu buranın pek yok yani. Buradaki esnafların hepsi değişik semtlerde oturuyor. Saat 20.00 olunca herkes dükkanları kapatıyor evlerine gidiyor. Nüfus gündüzleri ise 100-150 bin vardır diye konuştu.
Gündüzleri kalabalık olmasının esnafa fayda sağladığını söyleyen Şeref Turgut ise, “Burası Fatih ilçesinin alan olarak en büyük mahallesi. Ticaretin çok olduğu, metronun, kıyıda turizm teknelerinin olduğu bir yer. Ticaret olarak kalabalık olması buranın esnafına yarıyor. Gündüz hareketliliği gelip geçen insanlar kalıcı olan insanlar değil. Akşamleyin tabii ki herkes kendi ikametgahına gidiyor. Alipaşa Hanı, Kantarcılar Camii ve Ahi Çelebi Camii gibi tarihi eserlerimiz var” ifadelerini kullandı
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