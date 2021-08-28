https://tr.sputniknews.com/20210828/haluk-levent-yangin-helikopteri-kiralamak-icin-yetkili-memurun-esine-telefonda-sarki-soyledim-1048410452.html

Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söyledim

Haluk Levent: Yangın helikopteri kiralamak için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söyledim

Haluk Levent, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye çıktı. Levent, orman yangınları sırasında helikopter kiralarken bürokrasiye takıldıklarını, çözüm... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T17:48+0300

2021-08-28T17:48+0300

2021-08-28T17:48+0300

yaşam

bursa

yangın

konser

haluk levent

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Kurucusu olduğu AHBAP platformunda yaptığı yardım ve paylaşımlarla gündemden hiç düşmeyen, paylaşmayı, çoğaltmayı yaşam şekli edinen Haluk Levent, bu kez de 59. Uluslararası Bursa Festivali’nde Bursalı ahbaplarıyla buluştu. Bursa’ya 28 yıldır geldiğini ve konserler verdiğini anlatan Haluk Levent, “Bursa’ya dair güzel anılarım var. Ancak Bursa Festivali’nde ilk defa sahne alıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. AHBAP organizasyonuyla ilgili yaşadığı anılardan da bahseden Levent, bir helikopter kiralama işinde bürokrasiye takıldığını, işi çözmek için yetkili memurun eşine telefonda şarkı söylediğini anlattı. Anlattığı anılar ve destekleri için seyircilerden büyük alkış alan Haluk Levent, 2019 yılında hayatını kaybeden kanser hastası Neslican Tay’ı da anarak, onun sevdiği bir şarkısını da söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210809/haluk-levent-olmedim-yemin-edebilirim-1045201562.html

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bursa, yangın, konser, haluk levent