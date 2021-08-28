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Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı
Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı
Sabah yazarı Hıncal Uluç, 6222 Özel Savcısı'nın 'Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nı ihlalden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakkında dava açması gerektiğini... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T09:42+0300
2021-08-28T09:42+0300
yaşam
galatasaray
türkiye futbol federasyonu (tff)
pfdk
dava
hıncal uluç
burak elmas
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 'Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi' ve 'resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Devlete hakaret de mi serbest oldu' başlıklı yazısında Elmas'ın PFDK Başkanlığı'na gönderdiği ve "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" ifadesine yer verdiği yazısını eleştirdi.Her devlet kurumu gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da eleştirilebileceğini belirten Uluç, onları en fazla eleştirenlerin başında kendisinin geldiğini söyledi. Ardından "İpin ucunu kaçırdığım oluyor mu? Oluyor. Onların da cevap ve hatta beni dava etme hakları var. Ama neticede ben yazılarımı kendi adıma yazıyorum. Devletin yasalarına göre kurulmuş herhangi bir kurumu temsil etmiyorum. Sözlerim sadece beni bağlar" ifadesini kullanan Uluç, Elmas'la ilgili olarak şunları kaydetti:"Oysa bu şımarık, kibirli ve şaşkın çocuk 'Batı'ya açılan pencere' olmak için Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş ve Türk sporunda, hatta çim hokeyine dek pek çok dalın kurulmasında başrolü oynamış tarihi bir spor kulübünü temsil ediyor. Onun milyonlarca taraftarını temsil ediyor.Böyle bir Başkan'ın devlete, 'Size savunma yapmayı zül addederim' demesi ne anlama gelir, şaşkın çocuk hiç düşündün mü?. Yoksa kibrin ve şımarıklığından sen hep düşünmeden mi konuşursun?Lafı uzatmama gerek yok. Şimdi sıra devlette..1. Önce Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Elmas'ı bir kez daha ve bu defa 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk etmelidir ki, o 'tedbir' yüzünden bir daha 'Galatasaray Başkanı sıfatı' ile konuşma dahil hiçbir şey yapamasın..2. İstanbul ve çevresinin 6222 Özel Savcısı, artık yetkisini kullanmalı ve 'Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nı ihlalden Burak Elmas hakkında derhal dava açmalıdır.6222 Özel Savcısı kimdir bilmiyorum.Ama İstanbul ve çevresi istinaf savcısı, sevdiğim ve saydığım Asım Ekren'in 6222 konusunda yazdığı kitabı satır satır okudum. Bu köşede de ayrıntılarla anlattım.6222 sayılı yasa, savcılara öyle yetkiler veriyor ki, isterlerse bu 'Devlete meydan okumalar' anında bıçak gibi kesilir.. Ama bizde nedense 'göz yumuluyor' sanki..Göz yuma yuma, kulüp başkanlarını geçtik, kulüp yönetimlerini, orasından burasından tutanlar bile kendilerini devlet üstü devlet saymaya başladılar.Bazılarına 'Fikir özgürlüğü, devlete kafa tutmak, devlet kurumlarını hakaretlerle aşağılamak değildir' dersini acilen vermek gerekiyor, 6222 Özel ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarım.Neden meslek unvanınızın önünde 'Cumhuriyet' sözcüğü var, bu ülkede..Ve sadece sizin var?Çünkü göreviniz bu Cumhuriyet'i savunmak, sayın savcılarım."
https://tr.sputniknews.com/20210825/galatasaray-kulubu-baskani-burak-elmastan-pfdkye-sevk-edilmesiyle-ilgili-aciklama-1048335096.html
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galatasaray, türkiye futbol federasyonu (tff), pfdk, dava, hıncal uluç, burak elmas

Hıncal Uluç: Burak Elmas hakkında derhal dava açılmalı

09:42 28.08.2021
© Fotoğraf : TwitterHıncal Uluç
Hıncal Uluç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Sabah yazarı Hıncal Uluç, 6222 Özel Savcısı'nın 'Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nı ihlalden Galatasaray Başkanı Burak Elmas hakkında dava açması gerektiğini söyledi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 'Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi' ve 'resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamalardaki hakaretleri' nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti.
Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, 'Devlete hakaret de mi serbest oldu' başlıklı yazısında Elmas'ın PFDK Başkanlığı'na gönderdiği ve "Hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu önceleyen ve talimatla karar veren kurulunuz nezdinde savunma yapmayı zül addederim" ifadesine yer verdiği yazısını eleştirdi.
Her devlet kurumu gibi Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da eleştirilebileceğini belirten Uluç, onları en fazla eleştirenlerin başında kendisinin geldiğini söyledi.
Ardından "İpin ucunu kaçırdığım oluyor mu? Oluyor. Onların da cevap ve hatta beni dava etme hakları var. Ama neticede ben yazılarımı kendi adıma yazıyorum. Devletin yasalarına göre kurulmuş herhangi bir kurumu temsil etmiyorum. Sözlerim sadece beni bağlar" ifadesini kullanan Uluç, Elmas'la ilgili olarak şunları kaydetti:
"Oysa bu şımarık, kibirli ve şaşkın çocuk 'Batı'ya açılan pencere' olmak için Galatasaray Lisesi'nde kurulmuş ve Türk sporunda, hatta çim hokeyine dek pek çok dalın kurulmasında başrolü oynamış tarihi bir spor kulübünü temsil ediyor. Onun milyonlarca taraftarını temsil ediyor.
Böyle bir Başkan'ın devlete, 'Size savunma yapmayı zül addederim' demesi ne anlama gelir, şaşkın çocuk hiç düşündün mü?. Yoksa kibrin ve şımarıklığından sen hep düşünmeden mi konuşursun?
Lafı uzatmama gerek yok. Şimdi sıra devlette..
1. Önce Türkiye Futbol Federasyonu, Burak Elmas'ı bir kez daha ve bu defa 'tedbirli' olarak PFDK'ya sevk etmelidir ki, o 'tedbir' yüzünden bir daha 'Galatasaray Başkanı sıfatı' ile konuşma dahil hiçbir şey yapamasın..
2. İstanbul ve çevresinin 6222 Özel Savcısı, artık yetkisini kullanmalı ve 'Sporda Şiddeti Önleme Yasası'nı ihlalden Burak Elmas hakkında derhal dava açmalıdır.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
YAŞAM
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili açıklama
25 Ağustos, 19:26
6222 Özel Savcısı kimdir bilmiyorum.
Ama İstanbul ve çevresi istinaf savcısı, sevdiğim ve saydığım Asım Ekren'in 6222 konusunda yazdığı kitabı satır satır okudum. Bu köşede de ayrıntılarla anlattım.
6222 sayılı yasa, savcılara öyle yetkiler veriyor ki, isterlerse bu 'Devlete meydan okumalar' anında bıçak gibi kesilir.. Ama bizde nedense 'göz yumuluyor' sanki..
Göz yuma yuma, kulüp başkanlarını geçtik, kulüp yönetimlerini, orasından burasından tutanlar bile kendilerini devlet üstü devlet saymaya başladılar.
Bazılarına 'Fikir özgürlüğü, devlete kafa tutmak, devlet kurumlarını hakaretlerle aşağılamak değildir' dersini acilen vermek gerekiyor, 6222 Özel ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılarım.
Neden meslek unvanınızın önünde 'Cumhuriyet' sözcüğü var, bu ülkede..
Ve sadece sizin var?
Çünkü göreviniz bu Cumhuriyet'i savunmak, sayın savcılarım."
031000
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