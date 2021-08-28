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https://tr.sputniknews.com/20210828/ibb-kurallari-belirledi-e-scooterda-yeni-donem-1048402729.html
İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem
İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 61 bin 422 e-scooter başvurusundan 52 bin 177’sini kabul etti ancak bazı yeni kurallar getirdi. E-scooter 15 yaşından... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T09:09+0300
2021-08-28T09:10+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
kural
ukome
e-scooter
elektrikli scooter
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan e-scooter’lar, İstanbul’da da en çok tutulan seyahat araçlarından biri oldu. Fiyatları 3 ile 10 bin lira arasında değişen e-scooter’lar, kiralama sistemiyle İstanbul’un dört bir yanına dağıldı. Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin önceki gün yaptığı toplantının önemli gündem maddelerinden biri de e-scooter’lar oldu. 12 kiralama şirketi toplam 61 bin 422 e-scooter için izin istedi. Şile ve Çatalca hariç İstanbul’un ilçeleri için başvurular vardı. Başvurulardan 52 bin 177’sine izin çıktı.Park yasağı getirilen alanlarCumhurbaşkanlığı’na ait binalara 100 metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilciliklere ait binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş- çıkışlarına, okul giriş- çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş – çıkışlarına, kamu binalarının giriş- çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e- scooter park edilmesi yasaklandı.Hız sınırı düşüyorE-scooter’lar için daha önce 25 kilometre olarak belirlenen hız limitinin Moskova ve Tokyo’da 15, Paris, Berlin, Oslo, Stckholm ve Londra’da 20, Washington’da 16, Helsinki ve Roma’da 25 kilometre olduğu belirtilerek, hız limitinin 15 kilometreye çekilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.E-scooter paylaşım sistemi başlangıç ücreti 2 tam elektronik bilet ve dakika başı kullanım ücretleri 1 tam elektronik bileti geçemeyecek. Açılış ücreti 1 tam elektronik biletin 1/3’ünden, dakika başı kullanım ücreti ise 1 tam elektronik biletinden 1/6’sından düşük olamayacak. Bakanlık, kullanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.Kaymaz malzemeUKOME kararına göre e-scooter’ların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılacak.Ön ve arka yan kısımlarında reflektif uyarıcı alanlar-şeritler olacak.Her e- scooter’ın üzerinde, ön, yan ve arka kısmında minimum yüksekliği 3.5 cm olan, harf ve rakamlardan oluşan, beyaz zemin üzerine siyah renkte, o araca özgün ayırt edici bir kod olacak.E-scooterlarda reklam olmayacak.15 yaşını doldurmayanlar kiralama yapamayacak.Tramvay ve metrobüs yollarına girilemeyecek.Hız sınırı 25 km olarak belirlenmiştiYayımlanan yönetmeliğe göre elektrikli scooter’lar, hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt olarak tanımlanmıştı. UKOME kararına göre hız sınırları 15 km/saate düşürülecek.
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kural, ukome, e-scooter, elektrikli scooter

İBB kuralları belirledi: E-scooter’da yeni dönem

09:09 28.08.2021 (güncellendi: 09:10 28.08.2021)
© AAElektrikli scooter
Elektrikli scooter - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 61 bin 422 e-scooter başvurusundan 52 bin 177’sini kabul etti ancak bazı yeni kurallar getirdi. E-scooter 15 yaşından küçüklere kiralanamayacak ve her yere rastgele park edilemeyecek. Belirlenen saatte 25 kilometrelik hız sınırı, 15 kilometreye çekilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle tüm dünyada kullanımı yaygınlaşan e-scooter’lar, İstanbul’da da en çok tutulan seyahat araçlarından biri oldu. Fiyatları 3 ile 10 bin lira arasında değişen e-scooter’lar, kiralama sistemiyle İstanbul’un dört bir yanına dağıldı.
Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin önceki gün yaptığı toplantının önemli gündem maddelerinden biri de e-scooter’lar oldu. 12 kiralama şirketi toplam 61 bin 422 e-scooter için izin istedi. Şile ve Çatalca hariç İstanbul’un ilçeleri için başvurular vardı. Başvurulardan 52 bin 177’sine izin çıktı.

Park yasağı getirilen alanlar

Cumhurbaşkanlığı’na ait binalara 100 metre mesafe içerisinde, askeri güvenlik ve yasak bölgeleri sınırlarına 10 metre mesafe içerisinde, emniyet birimlerine ait binalar, diplomatik temsilciliklere ait binalar ve cezaevlerinin giriş ve çıkış kapılarına 20 metre mesafe içerisinde, saray ve kasırların duvarlarına, tarihi surlar ve kapılara, sağlık kurumlarının giriş- çıkışlarına, okul giriş- çıkışlarına, itfaiye binalarının giriş – çıkışlarına, kamu binalarının giriş- çıkışlarına, yaya geçitlerine, engelli rampalarına, engelli yolları üzerine, toplu taşıma duraklarına ve yangın musluklarına e- scooter park edilmesi yasaklandı.

Hız sınırı düşüyor

E-scooter’lar için daha önce 25 kilometre olarak belirlenen hız limitinin Moskova ve Tokyo’da 15, Paris, Berlin, Oslo, Stckholm ve Londra’da 20, Washington’da 16, Helsinki ve Roma’da 25 kilometre olduğu belirtilerek, hız limitinin 15 kilometreye çekilmesi için çalışma yapılmasına karar verildi.
E-scooter paylaşım sistemi başlangıç ücreti 2 tam elektronik bilet ve dakika başı kullanım ücretleri 1 tam elektronik bileti geçemeyecek. Açılış ücreti 1 tam elektronik biletin 1/3’ünden, dakika başı kullanım ücreti ise 1 tam elektronik biletinden 1/6’sından düşük olamayacak. Bakanlık, kullanım ücreti ile ilgili taban ve/veya tavan ücret tarifesi uygulaması getirebilir.

Kaymaz malzeme

UKOME kararına göre e-scooter’ların ayak basılan kısmı kaymaz özelliğe sahip kauçuk veya benzer dayanıklı malzemeden yapılacak.
Ön ve arka yan kısımlarında reflektif uyarıcı alanlar-şeritler olacak.
Her e- scooter’ın üzerinde, ön, yan ve arka kısmında minimum yüksekliği 3.5 cm olan, harf ve rakamlardan oluşan, beyaz zemin üzerine siyah renkte, o araca özgün ayırt edici bir kod olacak.
E-scooterlarda reklam olmayacak.
15 yaşını doldurmayanlar kiralama yapamayacak.

Tramvay ve metrobüs yollarına girilemeyecek.

Hız sınırı 25 km olarak belirlenmişti

Yayımlanan yönetmeliğe göre elektrikli scooter’lar, hızı en fazla 25 km/saate ulaşan, tekerlekli, fren mekanizmasına sahip, ayak tahtası ve tutamağı olabilen, dikey bir direksiyon mekanizması içerebilen ve ayakta kullanılan elektrikli taşıt olarak tanımlanmıştı. UKOME kararına göre hız sınırları 15 km/saate düşürülecek.
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