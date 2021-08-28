İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı.Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar, askıda kalan İETT otobüsünü ittirerek kurtarmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Bayrampaşa’da İETT otobüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşlar, otobüsü ittirerek kurtarmaya çalıştı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETTotobüsü, askıda kaldı.
Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar, askıda kalan İETT otobüsünü ittirerek kurtarmaya çalıştı. Yaşananlar ceptelefonu kamerasına yansıdı.