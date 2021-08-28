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İETT otobüsü askıda kaldı
İETT otobüsü askıda kaldı
İstanbul Bayrampaşa’da İETT otobüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşlar, otobüsü ittirerek kurtarmaya çalıştı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T12:12+0300
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türkiye
cep telefonu
iett
otobüs
yol bakım çalışması
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İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı.Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar, askıda kalan İETT otobüsünü ittirerek kurtarmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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cep telefonu, iett, otobüs, yol bakım çalışması

İETT otobüsü askıda kaldı

12:12 28.08.2021
© İHAİETT otobüsü askıda kaldı
İETT otobüsü askıda kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© İHA
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İstanbul Bayrampaşa’da İETT otobüsü, yol çalışmasının bulunduğu bölgede askıda kaldı. Vatandaşlar, otobüsü ittirerek kurtarmaya çalıştı.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yol çalışmasının bulunduğu bölgeden geçmeye çalışan İETT otobüsü, askıda kaldı.
Aracın ilerlememesi üzerine sürücü inerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevrede bulunan vatandaşlar, askıda kalan İETT otobüsünü ittirerek kurtarmaya çalıştı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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