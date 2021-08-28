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https://tr.sputniknews.com/20210828/ingilterede-haftanin-macinda-liverpool-ile-chelsea-berabere-kaldi-1048414055.html
İngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı
İngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı
İngiltere Premier Lig'de oynanan 3. hafta maçında Liverpool ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T23:52+0300
2021-08-28T23:53+0300
yaşam
liverpool
muhammed salah
chelsea
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Haftanın önemli maçında Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Chelsea, 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.İlk yarının uzatma bölümünde gelişen Liverpool atağında, Chelseali savunma oyuncusu Reece James kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi ve İngiliz futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.45+5. dakikada topun başına geçen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi.10 kişi kalan rakibine ikinci yarıda büyük bir baskı kuran Liverpool, aradığı golü bulamayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.Chelsea, rakibinin ligde sahasındaki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.
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liverpool, muhammed salah, chelsea

İngiltere'de haftanın maçında Liverpool ile Chelsea berabere kaldı

23:52 28.08.2021 (güncellendi: 23:53 28.08.2021)
© REUTERS / Peter PowellLiverpool - Chelsea
Liverpool - Chelsea - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / Peter Powell
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İngiltere Premier Lig'de oynanan 3. hafta maçında Liverpool ile Chelsea, 1-1 berabere kaldı.
Haftanın önemli maçında Anfield Road Stadı'nda Liverpool'a konuk olan Chelsea, 22. dakikada Kai Havertz'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarının uzatma bölümünde gelişen Liverpool atağında, Chelseali savunma oyuncusu Reece James kale çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Anthony Taylor, penaltı noktasını gösterdi ve İngiliz futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.
45+5. dakikada topun başına geçen Mısırlı yıldız Muhammed Salah, penaltıyı gole çevirerek skora dengeyi getirdi.
10 kişi kalan rakibine ikinci yarıda büyük bir baskı kuran Liverpool, aradığı golü bulamayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.
Chelsea, rakibinin ligde sahasındaki yedi maçlık galibiyet serisine son verdi.
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