Irak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz

"Irak olarak topraklarımızın başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasını kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Musul’a bağlı Sincar bölgesini ziyaret ettim. Sincar ve ülkemizin diğer her yerinde tüm tehlikelere rağmen hayatı normale döndürmek istiyoruz. Komşu ve dost ülkelerle savaş ve gerginliğe bir daha geri dönmeyiz. Aramızdaki ortaklık alanları çok fazla. İyi niyet ve iş birliği, bölgemiz ve dünya barışı için önemlidir."