Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210828/irak-basbakani-topraklarimizin-baskalarina-saldiri-sahasi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1048413528.html
Irak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
Irak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T23:07+0300
2021-08-28T23:07+0300
dünya
irak
erken seçim
mustafa el-kazımi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104204/35/1042043562_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_165e7faa49b04f53bec85feb4f5b864b.jpg
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.Irak’ın geçmişte çeşitli sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kazımi, "Bağdat Konferansı, dünyayla en iyi ilişkilerin geliştirilmesi için bakış açımızı yansıtıyor" dedi.'İyi niyet ve iş birliği, bölgemiz ve dünya barışı için önemli'"Irak halkı, uluslararası destek sayesinde teröre galip geldi" diyen Kazımi, sözlerine şöyle devam eti:'Erken seçim için uluslararası toplumdan destek' isteğiIrak'ta uluslararası yabancı yatırım için kapıları açtıklarını ifade eden Kazımi, söz konusu konferansta ekonomik iş birliği de hedeflediklerini sözlerine ekledi.Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlerde uluslararası toplumdan destek istediklerini ve bunun olumlu karşılandığını kaydetti.
irak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104204/35/1042043562_67:0:1132:799_1920x0_80_0_0_3cb87240d4a9b81f4795f8a6fdef7146.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, erken seçim, mustafa el-kazımi

Irak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz

23:07 28.08.2021
© REUTERS / IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICEIrak Başbakanı Mustafa el-Kazımi
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© REUTERS / IRAQI PARLIAMENT MEDIA OFFICE
Abone ol
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesinin başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasına izin vermeyeceklerini söyledi.
Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 'Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı.
Irak’ın geçmişte çeşitli sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kazımi, "Bağdat Konferansı, dünyayla en iyi ilişkilerin geliştirilmesi için bakış açımızı yansıtıyor" dedi.

'İyi niyet ve iş birliği, bölgemiz ve dünya barışı için önemli'

"Irak halkı, uluslararası destek sayesinde teröre galip geldi" diyen Kazımi, sözlerine şöyle devam eti:
"Irak olarak topraklarımızın başkalarına saldırı, bölgesel ve uluslararası çatışma sahası olmasını kabul etmiyoruz. Geçtiğimiz günlerde Musul’a bağlı Sincar bölgesini ziyaret ettim. Sincar ve ülkemizin diğer her yerinde tüm tehlikelere rağmen hayatı normale döndürmek istiyoruz. Komşu ve dost ülkelerle savaş ve gerginliğe bir daha geri dönmeyiz. Aramızdaki ortaklık alanları çok fazla. İyi niyet ve iş birliği, bölgemiz ve dünya barışı için önemlidir."

'Erken seçim için uluslararası toplumdan destek' isteği

Irak'ta uluslararası yabancı yatırım için kapıları açtıklarını ifade eden Kazımi, söz konusu konferansta ekonomik iş birliği de hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Kazımi, 10 Ekim'de yapılacak erken seçimlerde uluslararası toplumdan destek istediklerini ve bunun olumlu karşılandığını kaydetti.
002000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:07Irak Başbakanı: Topraklarımızın başkalarına saldırı sahası olmasına izin vermeyeceğiz
22:52Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
22:38Vektor Merkezi, EpiVakKorona ve EpiVakKorona-N aşıları arasındaki farkı açıkladı
22:32Taliban: ABD'nin hava saldırısı Afgan topraklarına açık bir saldırıdır
22:08ABD, 24 ila 36 saat içerisinde Kabil Havaalanı'na yönelik yeni bir saldırı bekliyor
22:04EPDK: Elektrik faturasında belirlenen oranların dışında bir artış ya da gizli zam söz konusu değil
21:51Sultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı
21:36Bakan Koca: Kovid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar da aşı olmalı
21:26Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma
20:56İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu IŞİD üyesi yakalandı
20:44Adana'da geri dönüşüm kafesi: Kilolular 30 santimlik kapı nedeniyle giremiyor
20:23Soylu sel bölgesinde: Batı ülkelerinde görüyoruz, halen patinaj yapıyorlar
20:08Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 245 kişi hayatını kaybetti
19:55Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na: Farkındayım hızımızı takip etmek kolay değil
19:46Erzincan'da metruk binada 52 düzensiz göçmen yakalandı
19:24Fransa'da defnedilmek üzere olan naaşların mücevherlerini çalan kadın gözaltına alındı
19:18Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü
18:37Putin’den Tokayev’e taziye mesajı
18:2974 barodan, Tunceli’deki orman yangını için ortak açıklama: Havadan ve karadan müdahale edilmeli
18:23Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz