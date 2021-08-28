https://tr.sputniknews.com/20210828/istanbul-havalimaninda-sahte-pasaportlu-isid-uyesi-yakalandi-1048412347.html

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu IŞİD üyesi yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportlu IŞİD üyesi yakalandı

IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 2020 yılında Türkiye'den sınır dışı edilen Rus uyruklu Abu Umar D., sahte pasaportla giriş yapmaya çalıştığı İstanbul... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T20:56+0300

2021-08-28T20:56+0300

2021-08-28T20:56+0300

politika

işid

türkiye

havalimanı

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İstanbul Havalimanı'nda 2 Ağustos pazartesi günü saat 14.00'da pasaport kontrolünde, Rus uyruklu U.D. ismine düzenlenmiş pasaportun sahte olduğu belirlendi. Yapılan incelemede sahte pasaportla Türkiye'ye girmeye çalışan kişinin Rus uyruklu Abu Umar D. olduğu tespit edildi. IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen Abu Umar D.'nin , Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi. Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi. Şüphelinin havalimanından Türkiye'ye giriş yapmak için pasaport kontrol noktasına gelmesi ve gözaltına alınma görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

https://tr.sputniknews.com/20210828/pentagon-2-ust-duzey-isid-uyesi-olduruldu-1048411356.html

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işid, türkiye, havalimanı