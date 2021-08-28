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İTEO Başkanı Aksu: İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var
İTEO Başkanı Aksu: İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İBB algı oluşturuyor taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var" açıklamasında... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T15:02+0300
2021-08-28T15:02+0300
politika
ibb
istanbul taksiciler esnaf odası
taksi
eyüp aksu
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantılarında gündeme gelen İstanbul’daki taksi sayılarının artırma taleplerine ilişkin olarak, ''İstanbul’da taksi sayılarını artırmak çözüm olmayacaktır, taksi sayıları yeterli düzeyde. Öncelikle trafik sorununu çözmeye yönelik çözümler üretilmeli, mevcut taksilerin yolcular ile buluşmasını kolaylaştırılacak uygulamalar geliştirmeli'' dedi. Aksu, İBB'nin taksileri öne çıkartarak algı oluşturduğunu savundu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘taksi taşımacılığı düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı. Toplantı da İstanbul’da taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif 16’ya 11 oyla 8’inci kez reddedildi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin problem çözme derdinde olmadığını öne sürerek, ''İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var, bu taksilere hep birlikte nitelik kazandırırsak taksi sayısının artırılmasına gerek kalmayacaktır. İBB yerel seçimler öncesi bazı kesimlere verdiği sözler nedeniyle ısrarla bu konuyu gündeme getiriyor'' diye konuştu.'İBB problem çözme derdinde değil'İstanbul’da öncelikle trafik sorununu çözmek için çalışılması gerektiğini aktaran Aksu, ''İBB her ay İstanbul’daki taksi sayısıyla ilgili gündem oluşturuluyor. UKOME’da müzakere edildi ve oy çokluğuyla taksi sayısının artırma teklifi reddedildi. İBB’nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var. İBB problem çözme derdinde değil. Yerel seçimler öncesi taksi sayısının artırılması konusunda belli bir kesime söz verildiğini bu sebeple İBB’nin ısrarcı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var. Taksi sayısı İstanbul’da yeterli. İstanbul’da trafik sorunu var. Teknolojiye geçmemiz lazım, gerekli uygulamalar geliştirilirse yolcuyla taksi daha kolay buluşur. Sayı açısından bir problemimiz yok, taksilere nitelik kazandırmamız lazım'' ifadelerini kullandı.'Görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz'Taksicilere gelen şikayetler ile ilgili de konuşan Aksu, ''İstanbul’da 52 bin kişi taksicilik yapıyor. Şikayetlerin olmamasını arzu ediyoruz ama sektöre zarar veren kişiler çıkabiliyor. İBB, emniyet ve zabıtalar ile görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz. Her meslekte görevini kötü kullananlar çıkıyor. Biz de denetimlerin sıklaşmasıyla çürük elmaların temizlenmesini istiyoruz'' diye konuştu.'Diğer toplu taşımalara gelen şikayetler taksilerden daha fazla'Taksilere gelen şikayetlerin diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden az olduğuna da dikkat çeken Aksu, ''Taksilere gelen şikayetler diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden daha fazla gündem oluyor. Taksiler yılda 512 milyon yolcu taşıyor. Taksilerin şikayet sayısı 103 bin. Yolculuk sayısına göre şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Diğer toplu taşımalarda taşınan yolcuların şikayetleri taşınan yolcu sayısını oranlarsak daha fazla. İBB, UKOME toplantıları yaklaştıkça taksileri ön plana atarak algı oluşturuyor. Buna rağmen İBB ile birlikte çözümler geliştirmek istiyoruz. İstişarelerde bulunmak istiyoruz'' dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ibb-genel-sekreter-yardimcisi-demir-takside-cozum-kurumsallasmadan-ve-sayisini-arttirmaktan-geciyor-1048386896.html
https://tr.sputniknews.com/20210826/ibbnin-yeni-taksi-teklifi-8-kez-reddedildi-1048360965.html
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ibb, istanbul taksiciler esnaf odası, taksi, eyüp aksu

İTEO Başkanı Aksu: İBB'nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var

15:02 28.08.2021
© AAİstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, "İBB algı oluşturuyor taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var" açıklamasında bulundu.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantılarında gündeme gelen İstanbul’daki taksi sayılarının artırma taleplerine ilişkin olarak, ''İstanbul’da taksi sayılarını artırmak çözüm olmayacaktır, taksi sayıları yeterli düzeyde. Öncelikle trafik sorununu çözmeye yönelik çözümler üretilmeli, mevcut taksilerin yolcular ile buluşmasını kolaylaştırılacak uygulamalar geliştirmeli'' dedi. Aksu, İBB'nin taksileri öne çıkartarak algı oluşturduğunu savundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘taksi taşımacılığı düzenlenmesine yönelik bin adet yeni taksi’ teklifi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ele alındı. Toplantı da İstanbul’da taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif 16’ya 11 oyla 8’inci kez reddedildi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İTEO Başkanı Eyüp Aksu, İBB’nin problem çözme derdinde olmadığını öne sürerek, ''İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var, bu taksilere hep birlikte nitelik kazandırırsak taksi sayısının artırılmasına gerek kalmayacaktır. İBB yerel seçimler öncesi bazı kesimlere verdiği sözler nedeniyle ısrarla bu konuyu gündeme getiriyor'' diye konuştu.
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir: Takside çözüm kurumsallaşmadan ve sayısını arttırmaktan geçiyor - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
SEYİR HALİ
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir: Takside çözüm kurumsallaşmadan ve sayısını arttırmaktan geçiyor
Dün, 15:37

'İBB problem çözme derdinde değil'

İstanbul’da öncelikle trafik sorununu çözmek için çalışılması gerektiğini aktaran Aksu, ''İBB her ay İstanbul’daki taksi sayısıyla ilgili gündem oluşturuluyor. UKOME’da müzakere edildi ve oy çokluğuyla taksi sayısının artırma teklifi reddedildi. İBB’nin taksi sayısını artırma talebinin arkasında başka sebepler var. İBB problem çözme derdinde değil. Yerel seçimler öncesi taksi sayısının artırılması konusunda belli bir kesime söz verildiğini bu sebeple İBB’nin ısrarcı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’da 17 bin 395 ticari taksi var. Taksi sayısı İstanbul’da yeterli. İstanbul’da trafik sorunu var. Teknolojiye geçmemiz lazım, gerekli uygulamalar geliştirilirse yolcuyla taksi daha kolay buluşur. Sayı açısından bir problemimiz yok, taksilere nitelik kazandırmamız lazım'' ifadelerini kullandı.

'Görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz'

Taksicilere gelen şikayetler ile ilgili de konuşan Aksu, ''İstanbul’da 52 bin kişi taksicilik yapıyor. Şikayetlerin olmamasını arzu ediyoruz ama sektöre zarar veren kişiler çıkabiliyor. İBB, emniyet ve zabıtalar ile görevini kötü kullanan taksicileri ihraç etmek için çalışıyoruz. Her meslekte görevini kötü kullananlar çıkıyor. Biz de denetimlerin sıklaşmasıyla çürük elmaların temizlenmesini istiyoruz'' diye konuştu.
Taksi, Eminönü, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
TÜRKİYE
İBB'nin 'yeni taksi' teklifi 8. kez reddedildi
26 Ağustos, 16:22

'Diğer toplu taşımalara gelen şikayetler taksilerden daha fazla'

Taksilere gelen şikayetlerin diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden az olduğuna da dikkat çeken Aksu, ''Taksilere gelen şikayetler diğer toplu taşımalara gelen şikayetlerden daha fazla gündem oluyor. Taksiler yılda 512 milyon yolcu taşıyor. Taksilerin şikayet sayısı 103 bin. Yolculuk sayısına göre şikayet sayısı yüzde 1 bile değil. Diğer toplu taşımalarda taşınan yolcuların şikayetleri taşınan yolcu sayısını oranlarsak daha fazla. İBB, UKOME toplantıları yaklaştıkça taksileri ön plana atarak algı oluşturuyor. Buna rağmen İBB ile birlikte çözümler geliştirmek istiyoruz. İstişarelerde bulunmak istiyoruz'' dedi.
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