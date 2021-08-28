https://tr.sputniknews.com/20210828/kennedy-suikastinin-failine-sartli-tahliye-yolu-acildi-1048399198.html

Kennedy suikastının failine şartlı tahliye yolu açıldı

Kennedy suikastının failine şartlı tahliye yolu açıldı

1968'de dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürüldüğü silahlı saldırıda suçlu bulunarak hüküm giyen şahsın şartlı tahliye edilmesi yönünde karar kılındı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T01:06+0300

2021-08-28T01:06+0300

2021-08-28T01:09+0300

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abd

john f. kennedy

suikast

şartlı tahliye

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35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin öldürüldüğü suikastta suçlu bulunan ve hapis cezası alan Sirhan Sirhan, bugün şartlı tahliye kurulu önüne 16. kez çıktı.ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego kentindeki kurul, yapılan oylamada hükümlü Sirhan Sirhan'ın lehine karar verdi.Kennedy'nin hayatta olan iki oğlu Robert F. Kennedy Jr. ve Douglas Kennedy, Sirhan'ın tahliyesine yönelik desteklerini sundular.Dogluas Kennedy, CNN kanalına yaptığı açıklamada, Sirhan'la karşı karşıya gelmenin kendisine ağır geldiğini belirterek, "Sanırım hayatımı hem ondan hem de adından öyle ya da böyle korkarak yaşadım. Bugün onu şefkate ve sevgiye layık bir insan olarak gördüğüm için minnettarım" ifadelerini kullandı.Öte yandan kurul şartlı tahliye önerse de kararın henüz nihai olmadığını açıkladı.Karar Kaliforniya Valisi Valisi Gavin Newsom tarafından, kamu güvenliği ile tutarlı olup olmadığı belirlenmek üzere gözden geçirilecek. Bu sürecin ise birkaç ay alması bekleniyor.Kennedy, 22 Kasım 1963 tarihinde Dallas’ta suikast sonucu öldürülmüştü. O zamandan beri Kennedy suikastı üzerindeki sır perdesi hiçbir zaman kaldırılamamıştı

https://tr.sputniknews.com/20171110/cia-kennedynin-vuruldugu-sirada-castroya-suikast-icin-hazirliklara-basladi-1030954557.html

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abd, john f. kennedy, suikast, şartlı tahliye