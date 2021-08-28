https://tr.sputniknews.com/20210828/kilicdaroglu-duyuyoruz-ki-elektrik-sirketleri-saraydan-yeni-zam-orani-icin-onay-istemisler-1048406174.html

Kılıçdaroğlu: Duyuyoruz ki elektrik şirketleri saraydan yeni zam oranı için onay istemişler

Kılıçdaroğlu: Duyuyoruz ki elektrik şirketleri saraydan yeni zam oranı için onay istemişler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik şirketlerinin yeni bir zam oranı için onay istediğini ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T13:02+0300

2021-08-28T13:02+0300

2021-08-28T13:02+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

ak parti

kemal kılıçdaroğlu

elektrik

cumhurbaşkanlığı

fatura

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kişisel Twitter hesabında bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunduğu paylaşımında "Duyuyoruz ki elektrik şirketleri saraydan yeni zam oranı için onay istemişler. Erdoğan, böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir. Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli. Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız."

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recep tayyip erdoğan, ak parti, kemal kılıçdaroğlu, elektrik, cumhurbaşkanlığı, fatura