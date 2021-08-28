https://tr.sputniknews.com/20210828/kocaelide-siyasi-parti-etkinligine-uniformali-emniyet-gorevlisinin-katildigi-iddiasina-sorusturma-1048412484.html

Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma

Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma

Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bir siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T21:26+0300

2021-08-28T21:26+0300

2021-08-28T21:26+0300

türkiye

kocaeli

polis

dilovası

milliyetçi hareket partisi (mhp)

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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

türkiye

kocaeli

dilovası

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kocaeli, polis, dilovası, milliyetçi hareket partisi (mhp)