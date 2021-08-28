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Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma
Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma
Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bir siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
kocaeli
polis
dilovası
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, polis, dilovası, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma

21:26 28.08.2021
© Kocaeli GazetesiKocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma
Kocaeli'de siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına soruşturma - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Kocaeli Gazetesi
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Kocaeli Valiliği, Dilovası ilçesinde bir siyasi parti etkinliğine üniformalı emniyet görevlisinin katıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın-yayın organlarında ve çeşitli sosyal medya hesaplarında, Dilovası ilçesinde bir siyasi partinin etkinliğine üniformalı bir emniyet görevlisinin katılım sağladığına dair haberlerin yer aldığı belirtildi.
Açıklamada, "Konuyla ilgili detaylı inceleme yapılması amacıyla haberlerde adı geçen emniyet görevlisi hakkında soruşturma başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.
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