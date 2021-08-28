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https://tr.sputniknews.com/20210828/kopan-parmaklari-jandarma-yetistirdi-1048407185.html
Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
Sivas’ta elini tarım makinasına kaptırıp hastaneye kaldırılan kadının kopan parmakları, jandarma ekipleri tarafından bulunup hastaneye yetiştirildi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T14:20+0300
2021-08-28T14:20+0300
2021-08-28T14:20+0300
türkiye
sivas
hastane
parmak
jandarma
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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan bir kadın, hasat edilen buğdayların kamyona yüklendiği sırada elini palete kaptırdı. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından Numune hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılamayınca yaralı bu kez de yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Yaralı kadın, burada tedavi altına alınırken kopan parmakları jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye yetiştirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210822/2-yasindaki-bebegin-parmagi-koptu-polis-helikopteriyle-hastaneye-yetistirildi-1048224805.html
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sivas, hastane, parmak, jandarma
Kopan parmakları jandarma yetiştirdi
Sivas’ta elini tarım makinasına kaptırıp hastaneye kaldırılan kadının kopan parmakları, jandarma ekipleri tarafından bulunup hastaneye yetiştirildi.
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan bir kadın,
hasat edilen buğdayların kamyona yüklendiği sırada elini palete kaptırdı.
Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından
Numune hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılamayınca yaralı bu kez de yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi.
Yaralı kadın, burada tedavi altına alınırken
kopan parmakları jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye yetiştirildi.