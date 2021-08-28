https://tr.sputniknews.com/20210828/kopan-parmaklari-jandarma-yetistirdi-1048407185.html

Kopan parmakları jandarma yetiştirdi

Kopan parmakları jandarma yetiştirdi

Sivas’ta elini tarım makinasına kaptırıp hastaneye kaldırılan kadının kopan parmakları, jandarma ekipleri tarafından bulunup hastaneye yetiştirildi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T14:20+0300

2021-08-28T14:20+0300

2021-08-28T14:20+0300

türkiye

sivas

hastane

parmak

jandarma

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan bir kadın, hasat edilen buğdayların kamyona yüklendiği sırada elini palete kaptırdı. Ağır yaralanan kadın yakınları tarafından Numune hastanesine kaldırıldı. Burada gerekli müdahale yapılamayınca yaralı bu kez de yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine nakledildi. Yaralı kadın, burada tedavi altına alınırken kopan parmakları jandarma ekipleri tarafından bulunarak hastaneye yetiştirildi.

https://tr.sputniknews.com/20210822/2-yasindaki-bebegin-parmagi-koptu-polis-helikopteriyle-hastaneye-yetistirildi-1048224805.html

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sivas, hastane, parmak, jandarma