https://tr.sputniknews.com/20210828/kurtulmus-kurtulmus-gittigimiz-bircok-yerde-milletin-hayir-duasini-aliyoruz-1048413730.html

Kurtulmuş: Kurtulmuş: Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz

Kurtulmuş: Kurtulmuş: Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gittiğimiz birçok yerde milletin hayır duasını alıyoruz. Bugün burada, Arhavi'de onlarca kardeşimiz 'Allah razı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T23:27+0300

2021-08-28T23:27+0300

2021-08-28T23:27+0300

türkiye

ak parti

numan kurtulmuş

artvin

sel

heyelan

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Artvin'de 22 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelandan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Arhavi Gençlik Merkezi'nde partinin il yöneticileri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirmesiyle yangın ve sel bölgelerinde inceleme yapmak, son durumu ve yapılan çalışmaları yerinde görmek için AK Parti olarak en üst düzeyde ziyaretler yaptıklarını söyledi.Kendilerinin de dün Rize'de, bugün de Artvin'de ziyaretler ve incelemeler yaptıklarını belirten Kurtulmuş, "Kastamonu, Sinop, Bartın tarafındaki afet bölgelerinde de arkadaşlarımız çalışmaları yapıyorlar. Belki bundan sonraki süreçlerde yine böyle afetlerle karşı karşıya kalacağız ama afetten sonra milletimizin yaralarını sarmak, ortaya çıkan ziyanı, zararı telafi etmek, insanları ilk andan itibaren mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde kurtarmak başta olmak üzere her türlü faaliyet eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiştir" diye konuştu."Allah imkan verdi, güç verdi, millet bu gücü devletin etkin yönetimiyle birlikte hissetti" ifadelerini kullanan Kurtulmuş, şöyle devam etti:'Devletin bütün görevlileri, milletin emrinde olduğunu her şekilde ortaya koyuyor'AK Parti'nin Türkiye'nin tarihsel bir dönüşüm konusunda millet tarafından iş başına getirilen bir parti olduğunu ifade eden Kurtulmuş, AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri ve yatırımları anlatarak, milletin kaynaklarını, milletin emrine seferber etmenin vazifeleri olduğunu söyledi.Kurtulmuş, AK Parti'nin Türkiye için çok büyük kazanımları hayata geçirdiğini kaydederek, şöyle devam etti:"Biz önceden gençliğimizde karakolun önünden geçmekten çekinirdik. Artvin’in, Arhavi’nin köylerinde, mahallelerinde vatandaş için devlet demek, jandarma demekti ve jandarma da sadece korku ve dipçik demekti" diyen Kurtulmuş, "Devlet dediğin şey kendisinden korkulan bir şeydi. Şimdi öyle değil. Türkiye'nin her yerinde devlete hizmet eden insanlar vatandaşın emrinde olduğunu biliyorlar. Bu Allah'ın bir lütfudur ve AK Parti'nin siyasal iktidarının Türkiye'ye verdiği en büyük kazanım budur. Bunun kıymetini bilin. Şimdi görüyoruz, jandarmamız, askerimiz, Mehmetçiğimiz, polisimiz ellerine kazmayı, küreği almış vatandaşın selden etkilenen odalarını, dükkanlarını temizlemeye çalışıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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ak parti, numan kurtulmuş, artvin, sel, heyelan