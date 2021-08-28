https://tr.sputniknews.com/20210828/lise-ogrencileri-1-tl-ile-100-kilometre-giden-elektrikli-arac-yapti-1048410315.html

Lise öğrencileri, 1 TL ile 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı

Lise öğrencileri, 1 TL ile 100 kilometre giden elektrikli araç yaptı

Trabzon'un Of ilçesinde meslek lisesi öğrencileri 8 ayda yaptıkları 120 kilo ağırlığındaki elektrikli araç, bir tam şarjla 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T17:33+0300

2021-08-28T17:33+0300

2021-08-28T17:33+0300

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2021 Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışması için kolları sıvayan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri elektrikli araç yaptı. Yaptıkları hesaplamalara göre elektrikli araçlarının bir dolu şarjla elektrikli araçları 100 kilometre gideceğini belirten öğrenciler bunun karşılığında 1 TL'lik enerji harcandığını dile getirdiler. 7 kişilik bir öğrenci grubu ile yaptıkları 'Simurg' isimli araçla Teknofest eleme turlarını geçen öğrenciler, 31-Ağustos-5 Eylül arasında Teknofest Liseler Arası Elektrikli Araçlar yarışmasına katılacak. Türkiye'de 40 lisenin katıldığı yarışmada 'Simurg' takımı, araçlarının hafif olması ve daha fazla mesafe katedebilme özelliğini avantaj olarak kullanacak. Araçlarına güvenen öğrencilerin sonraki hedefi ise tasarımları ve yapımı kendilerine ait batarya paketi ve hub motor yapmak. 'Destek istiyoruz'Proje hakkında bilgi veren Makine Teknoloji Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, "Teknofest, bu yıl ilk defa liseler arası elektrikli araçlar kategorisinde bir yarışma düzenledi. Bizde okul olarak öğrencilerimizle birlikte bu yarışmaya katılacağız. Teknofest'in iki eleme aşamasını geçtik. Teknofest tarafından 31-Ağustos-1 Eylül arasında İzmit'te yapılacak yarışmalara katılacağız. Bu yarışmada Trabzon'u temsil eden tek okul biziz. Türkiye genelinde 40 araç lise seviyesinde bu yarışmalara katılacak. Bizde bu 40 araçtan birisi olacağız. Yarışmaya genelde sanayisi büyük olan büyük şehirlerden katılım var. Trabzon'dan böyle bir aracın katılması bizim için zorlu oldu. Ekonomik anlamda zorluklar yaşadık. Öğrencilerimizin büyük özverisi oldu. Yeri geldi geceleri çalıştık. Büyük emek verdik bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimizi bu işe dahil etmek istedik. İnanıyorum ki bu yarışma bize bir tecrübe katacak. Yurt dışında da buna benzer yarışmalar var. Bundan sonraki hedefimiz yurtdışındaki yarışmalara hazırlanmak olacak. Trabzon'u temsil ettiğimiz için Trabzon'un maddi manevi desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Bu bölgedeki öğrencilere güzel bir örnek olacağımızı düşünüyoruz. Yarışmadan sonra ortaokulları gezeceğiz. Bir ortaokul bahçesinde bu araçla gezdiğimiz zaman bu aracın Trabzon'da, Of'ta Ulusoy Meslek Lisesi'nde yapıldığını öğrenen bir öğrencinin çok farklı şeyler hayal edebileceğini düşünüyorum. 'Biz de bunu yapabiliriz' diyebileceklerini düşünüyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210825/turk-lise-ogrencisinin-makalesi-nasanin-web-sitesinde-yayinlandi-1048333615.html

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trabzon, lise, elektrikli araç, teknofest