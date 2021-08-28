https://tr.sputniknews.com/20210828/nba-yildizi-jaxon-hayesin-gozaltina-alinma-goruntuleri-yayinlandi-nefes-alamiyorum-1048410596.html

NBA yıldızı Jaxon Hayes'in gözaltına alınma görüntüleri yayınlandı: 'Nefes alamıyorum'

NBA yıldızı Jaxon Hayes'in gözaltına alınma görüntüleri yayınlandı: 'Nefes alamıyorum'

ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA’in yıldız... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T18:00+0300

2021-08-28T18:00+0300

2021-08-28T18:00+0300

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ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA’in yıldız oyuncusu Jaxon Hayes’in polis kamerası görüntüleri paylaşıldı. Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes’in birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği duyuluyor. Jaxson Hayes’in avukatlarının, oyuncunun gözaltına alınırken polisin ensesine dizini dayadığını ve nefessiz kaldığını belirtmesi üzerine soruşturma açıldı. Los Angeles Polis Teşkilatı, olayın polis kamerası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, New Orleans Pelicans’ın ünlü oyuncusunun gözaltı sırasında polisin ensesine dizini dayadığı ve oyuncunun birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği tespit edildi. Los Angeles polisi, aile içi şiddet ihbarı üzerine Jaxon Hayes’in evine gittiğini ve Hayes’in gözaltına direndiği için şok tabancısı kullandıklarını belirtti. Polis ayrıca soruşturmanın devam ettiğini ve bir yıl sürebileceğini belirtti.

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abd, nba, gözaltı