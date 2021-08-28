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https://tr.sputniknews.com/20210828/oglunu-tufekle-olduren-baba-saklandigi-ormanda-yakalandi-1048399621.html
Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
Bolu’da tartıştığı oğlunu evin önünde tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan baba, ormanlık alanda saklandığı evde yakalandı. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T01:17+0300
2021-08-28T01:17+0300
türkiye
bolu
gözaltı
oğul
tüfek
baba
tutuklama kararı
katil
ateş
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Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde 36 yaşındaki Mehmet D. ile 52 yaşındaki babası Lütfü D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Lütfü D., evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet D. kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Mehmet D.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Baba Lütfü D. ise oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası'nda olduğu bilgisine ulaşan ekipler jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlattı.Lütfü D., jandarma ekiplerinin operasyonunda ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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bolu, gözaltı, oğul, tüfek, baba, tutuklama kararı, katil, ateş

Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı

01:17 28.08.2021
© İHAOğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı
Oğlunu tüfekle öldüren baba saklandığı ormanda yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© İHA
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Bolu’da tartıştığı oğlunu evin önünde tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan baba, ormanlık alanda saklandığı evde yakalandı.
Gerede ilçesine bağlı Göynükören köyünde 36 yaşındaki Mehmet D. ile 52 yaşındaki babası Lütfü D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine baba Lütfü D., evin önünde bekleyen oğluna balkondan tüfekle ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Mehmet D. kanlar içinde yerde kaldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin incelemesinde Mehmet D.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede Mehmet D.’nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Baba Lütfü D. ise oğlunu öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri Lütfü D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının Dörtdivan ilçesine bağlı Yayalar Yaylası'nda olduğu bilgisine ulaşan ekipler jandarma suç araştırma, köpek ve drone timlerinin de bulunduğu 10 timle bölgede arama çalışması başlattı.
Lütfü D., jandarma ekiplerinin operasyonunda ormanlık alanda saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
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