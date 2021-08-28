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https://tr.sputniknews.com/20210828/pentagon-2-ust-duzey-isid-uyesi-olduruldu-1048411356.html
Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü
Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kabil saldırılarına karışan 2 üst düzey IŞİD üyesi etkisiz hale getirildi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T19:18+0300
2021-08-28T19:18+0300
2021-08-28T19:18+0300
dünya
abd
işid
pentagon
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kabil saldırılarına karışan 2 üst düzey IŞİD Horasanlı terörist etkisiz hale getirildi. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "IŞİD'e yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.
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abd, işid, pentagon
Pentagon: 2 üst düzey IŞİD üyesi öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kabil saldırılarına karışan 2 üst düzey IŞİD üyesi etkisiz hale getirildi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Kabil saldırılarına karışan 2 üst düzey IŞİD Horasanlı terörist etkisiz hale getirildi.
ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"IŞİD'e yönelik düzenlenen hava saldırısında DEAŞ'ın 2 üst düzey ismi öldürüldü, 1'i de yaralandı" ifadeleri yer aldı.