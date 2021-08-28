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Putin’den Tokayev’e taziye mesajı
Putin’den Tokayev’e taziye mesajı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan’ın Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T18:37+0300
2021-08-28T18:37+0300
dünya
rusya
kazakistan
kasım cömert tokayev
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.Telgrafta, “Saygıdeğer Kasım Cömert Kemeleviç, Jambıl bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimizi lütfen kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığımı ve yaralılara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum” ifadeleri yer aldı.26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kazakistanda-askeri-muhimmat-deposunda-patlama-en-az-66-yarali-1048371059.html
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rusya, kazakistan, kasım cömert tokayev

Putin’den Tokayev’e taziye mesajı

18:37 28.08.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин / Fotoğraf bankasına girKazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Kazakistan'ın yeni Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Алексей Дружинин
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan’ın Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’e taziye telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.
Telgrafta, “Saygıdeğer Kasım Cömert Kemeleviç, Jambıl bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimizi lütfen kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığımı ve yaralılara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum” ifadeleri yer aldı.
26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.
kazakistan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
DÜNYA
Kazakistan’da askeri mühimmat deposunda patlama: En az 66 yaralı
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