Putin’den Tokayev’e taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.Telgrafta, “Saygıdeğer Kasım Cömert Kemeleviç, Jambıl bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimizi lütfen kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığımı ve yaralılara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum” ifadeleri yer aldı.26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kazakistan’ın Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev’e taziye telgrafı gönderdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e taziye telgrafı gönderdiği belirtildi.
Telgrafta, “Saygıdeğer Kasım Cömert Kemeleviç, Jambıl bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın trajik sonuçlarıyla ilgili derin başsağlığı dileklerimizi lütfen kabul edin. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarını paylaştığımı ve yaralılara acil şifa dileklerimi iletmenizi rica ediyorum” ifadeleri yer aldı.
26 Ağustos’ta Kazakistan’ın güneyindeki Jambıl eyaletine bağlı Bayzakov ilçesinde konuşlu askeri birliğin mühimmat deposunda meydana gelen 10’dan fazla patlamada 13 askeri görevli ölmüş, 100’den fazla kişi de yaralanmıştı. Ülkede 29 Ağustos’ta ulusal yas ilan edilmişti.