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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210828/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-afganistandaki-yeni-iktidarla-iliski-kurmamiz-gerekecek-1048413400.html
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini söyledi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T22:52+0300
2021-08-28T23:15+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
vladimir putin
afganistan
taliban
zamir kabulov
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Gazeteci Vladimir Solovyev'in YouTube'da yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini ifade etti.Kabulov, Moskova’nın sekiz yıldır Taliban* ile temas halinde olması nedeniyle Afganistan’daki iktidar değişikliğini rahat karşıladığını belirterek, "Taliban hareketinin iktidarı ele geçirdiği artık yaşamın yadsınamaz bir gerçeği. Bu nedenle, Afganistan'daki yeni durumu kabul ederek, yeni hükümetle karşılıklı ilişkiler kurmamız gerekecek" dedi.'Taliban, ideolojisini komşu ülkelere ihraç etmeyecek'Kabulov, Taliban’ın ideolojisini Afganistan'ın komşu ülkelerine ihraç etmeye çalışmayacağını, bugün hem açıklamalarıyla hem de eylemleriyle komşuları için tehdit oluşturmayan ulusal bir güç olarak hareket ettiklerini belirtti.Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etme olasılığına ilişkin soruyu Kabulov, "Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etmeye çalışacağını düşünmüyorum. Taliban’ın bununla uğraşacağını sanmıyorum. 20 yıl önceki olaylardan dersler çıkardılar. Evet, daha önceleri, Usame Bin Ladin’in ideologları olduğu dönemde öyleydiler" yanıtını verdi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, zamir kabulov

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek

22:52 28.08.2021 (güncellendi: 23:15 28.08.2021)
© Sputnik / Владимир Песня / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov
Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini söyledi.
Gazeteci Vladimir Solovyev'in YouTube'da yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini ifade etti.
Kabulov, Moskova’nın sekiz yıldır Taliban* ile temas halinde olması nedeniyle Afganistan’daki iktidar değişikliğini rahat karşıladığını belirterek, "Taliban hareketinin iktidarı ele geçirdiği artık yaşamın yadsınamaz bir gerçeği. Bu nedenle, Afganistan'daki yeni durumu kabul ederek, yeni hükümetle karşılıklı ilişkiler kurmamız gerekecek" dedi.

'Taliban, ideolojisini komşu ülkelere ihraç etmeyecek'

Kabulov, Taliban’ın ideolojisini Afganistan'ın komşu ülkelerine ihraç etmeye çalışmayacağını, bugün hem açıklamalarıyla hem de eylemleriyle komşuları için tehdit oluşturmayan ulusal bir güç olarak hareket ettiklerini belirtti.
Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etme olasılığına ilişkin soruyu Kabulov, "Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etmeye çalışacağını düşünmüyorum. Taliban’ın bununla uğraşacağını sanmıyorum. 20 yıl önceki olaylardan dersler çıkardılar. Evet, daha önceleri, Usame Bin Ladin’in ideologları olduğu dönemde öyleydiler" yanıtını verdi.
*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.
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