https://tr.sputniknews.com/20210828/putinin-afganistan-ozel-temsilcisi-afganistandaki-yeni-iktidarla-iliski-kurmamiz-gerekecek-1048413400.html

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek

Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Afganistan’daki yeni iktidarla ilişki kurmamız gerekecek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini söyledi. 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T22:52+0300

2021-08-28T22:52+0300

2021-08-28T23:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

rusya

vladimir putin

afganistan

taliban

zamir kabulov

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Gazeteci Vladimir Solovyev'in YouTube'da yayınlandığı 'Solovyev Live' programına konuk olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova’nın Afganistan'daki yeni iktidarla karşılıklı ilişkiler kurması gerekeceğini ifade etti.Kabulov, Moskova’nın sekiz yıldır Taliban* ile temas halinde olması nedeniyle Afganistan’daki iktidar değişikliğini rahat karşıladığını belirterek, "Taliban hareketinin iktidarı ele geçirdiği artık yaşamın yadsınamaz bir gerçeği. Bu nedenle, Afganistan'daki yeni durumu kabul ederek, yeni hükümetle karşılıklı ilişkiler kurmamız gerekecek" dedi.'Taliban, ideolojisini komşu ülkelere ihraç etmeyecek'Kabulov, Taliban’ın ideolojisini Afganistan'ın komşu ülkelerine ihraç etmeye çalışmayacağını, bugün hem açıklamalarıyla hem de eylemleriyle komşuları için tehdit oluşturmayan ulusal bir güç olarak hareket ettiklerini belirtti.Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etme olasılığına ilişkin soruyu Kabulov, "Taliban’ın komşu ülkelere ideolojisini ihraç etmeye çalışacağını düşünmüyorum. Taliban’ın bununla uğraşacağını sanmıyorum. 20 yıl önceki olaylardan dersler çıkardılar. Evet, daha önceleri, Usame Bin Ladin’in ideologları olduğu dönemde öyleydiler" yanıtını verdi.*Rusya ve başka ülkelerde yasaklı olan terör örgütü.

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rusya, vladimir putin, afganistan, taliban, zamir kabulov