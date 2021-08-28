https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-orta-asyadaki-muttefiklerimizi-yeniden-silahlandirma-programini-surdurecegiz-1048410870.html

Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz

Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da yaşananların, Orta Asya’daki müttefiklerinin topraklarına militanların... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T18:23+0300

2021-08-28T18:23+0300

2021-08-28T18:23+0300

dünya

rusya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

açıklama

şoygu

silahlanma

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Afganistan’da yaşananlar, burada olup biten her şey, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü içinde yaptığımız her şeyin doğru olduğunu gösterdi” dedi.Rusya, ABD ile müttefiklerinin çekilişi ile Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerlemesinin başlamasından beri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri olan Tacikistan ve Özbekistan ile Afganistan sınırında tatbikatlar gerçekleştirdi.Bunun yanında Şoygu, Afganistan’da yaşananlar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri ile temasta olduklarını kaydetti ve ittifak içindeki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanı, Afganistan’daki militanların Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin topraklarına sızabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Afganistan’daki durumun uyuşturucu trafiğinin artması tehlikesini içerdiğini de belirtti ve ekledi: “Tabii ki bunların hiçbirinin ülkelerimizin topraklarına girmesini istemeyiz.”Rusya Savunma Bakanı, bu sebeplerle Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ordularının silahlarının modernleştirilmesini içeren programı sürdüreceklerini kaydetti.Afganistan’daki duruma ilişkin, Eninde sonunda bu ülkeye istikrarın gelmesini, Afganistan’da yaşayan tüm halkların temsil edileceği bir koalisyon hükümetinin kurulmasını ve buraya nihayet, gerçekten huzurun gelmesini istiyoruz açıklamasını yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20210827/putin-afganistan-konusunda-yabanci-liderlerle-temaslarimi-surdurecegim-1048388714.html

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rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), açıklama, şoygu, silahlanma