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https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-orta-asyadaki-muttefiklerimizi-yeniden-silahlandirma-programini-surdurecegiz-1048410870.html
Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz
Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da yaşananların, Orta Asya’daki müttefiklerinin topraklarına militanların... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T18:23+0300
2021-08-28T18:23+0300
dünya
rusya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
açıklama
şoygu
silahlanma
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Afganistan’da yaşananlar, burada olup biten her şey, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü içinde yaptığımız her şeyin doğru olduğunu gösterdi” dedi.Rusya, ABD ile müttefiklerinin çekilişi ile Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerlemesinin başlamasından beri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri olan Tacikistan ve Özbekistan ile Afganistan sınırında tatbikatlar gerçekleştirdi.Bunun yanında Şoygu, Afganistan’da yaşananlar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri ile temasta olduklarını kaydetti ve ittifak içindeki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini belirtti.Rusya Savunma Bakanı, Afganistan’daki militanların Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin topraklarına sızabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Afganistan’daki durumun uyuşturucu trafiğinin artması tehlikesini içerdiğini de belirtti ve ekledi: “Tabii ki bunların hiçbirinin ülkelerimizin topraklarına girmesini istemeyiz.”Rusya Savunma Bakanı, bu sebeplerle Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ordularının silahlarının modernleştirilmesini içeren programı sürdüreceklerini kaydetti.Afganistan’daki duruma ilişkin, Eninde sonunda bu ülkeye istikrarın gelmesini, Afganistan’da yaşayan tüm halkların temsil edileceği bir koalisyon hükümetinin kurulmasını ve buraya nihayet, gerçekten huzurun gelmesini istiyoruz açıklamasını yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20210827/putin-afganistan-konusunda-yabanci-liderlerle-temaslarimi-surdurecegim-1048388714.html
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rusya, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), açıklama, şoygu, silahlanma

Rusya: Orta Asya’daki müttefiklerimizi yeniden silahlandırma programını sürdüreceğiz

18:23 28.08.2021
© AASergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2021
© AA
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Taliban’ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan’da yaşananların, Orta Asya’daki müttefiklerinin topraklarına militanların sızması tehlikesine yol açtığını, bu nedenle müttefiklerini yeniden silahlandırma programına devam edeceklerini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, gazetecilere yaptığı açıklamasında, “Afganistan’da yaşananlar, burada olup biten her şey, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü içinde yaptığımız her şeyin doğru olduğunu gösterdi” dedi.
Rusya, ABD ile müttefiklerinin çekilişi ile Taliban güçlerinin Afganistan’da ilerlemesinin başlamasından beri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri olan Tacikistan ve Özbekistan ile Afganistan sınırında tatbikatlar gerçekleştirdi.
Bunun yanında Şoygu, Afganistan’da yaşananlar nedeniyle Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ndeki müttefikleri ile temasta olduklarını kaydetti ve ittifak içindeki işbirliğinin güçlenmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanı, Afganistan’daki militanların Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkelerinin topraklarına sızabileceği uyarısında bulundu. Ayrıca, Afganistan’daki durumun uyuşturucu trafiğinin artması tehlikesini içerdiğini de belirtti ve ekledi:
“Tabii ki bunların hiçbirinin ülkelerimizin topraklarına girmesini istemeyiz.”
Rusya Savunma Bakanı, bu sebeplerle Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan ordularının silahlarının modernleştirilmesini içeren programı sürdüreceklerini kaydetti.
Afganistan’daki duruma ilişkin, Eninde sonunda bu ülkeye istikrarın gelmesini, Afganistan’da yaşayan tüm halkların temsil edileceği bir koalisyon hükümetinin kurulmasını ve buraya nihayet, gerçekten huzurun gelmesini istiyoruz açıklamasını yaptı.
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