https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-savunma-bakani-soygudan-ulkeyi-rus-karsiti-propagandaya-karsi-koruma-cagrisi-1048399044.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’ya karşı 'derin çalışmanın' yürütüldüğünü ve sınır boyunca Rus karşıtı propaganda merkezlerinin kurulduğunu... 28.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-28T00:47+0300
2021-08-28T00:47+0300
2021-08-28T00:48+0300
savunma
rusya
sergey şoygu
askeri tatbikat
açıklama
savunma bakanı
army-2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044262573_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_f64328315327144f5e44add6f29dadbf.jpg
Army-2021 askeri forumunun bilim ve iş programı kapsamında düzenlenen 'Ordu ve Toplum: Psikolojik Savunma' başlıklı konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şöyle konuştu:“Bunlar, öncelikle ülkemizin iç işlerine müdahale çabaları. Bize karşı kademeli olarak, adım adım, derin çalışma yürütülüyor. Kaliningrad’dan Kamçatka’ya kadar. En önemli sorulardan biri, ideoloji olmalı mı olmamalı mı? Ordu birliklerinde siyasi işlerden sorumlu komutan yardımcıları olmalı mı? Yabancı ülkelerde neden propaganda merkezleri kuruluyor?” “Rusya sınırı boyunca, Riga, Tallinn, Varşova, Helsinki’de Rus karşıtı propaganda merkezleri kuruluyor” diyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna karşı koruma sistemini kurmalıyız. Tarihin, atalarımızın başarılarının unutulmasına izin veremeyiz. Birilerine bu mirası yıkmalarına izin vermemeliyiz. Bu mirası koruyup çoğaltmalıyız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bunu hep birlikte yapıyoruz.”
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044262573_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_b5ad9f814e3e0442d6bde275ade073e2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, sergey şoygu, askeri tatbikat, açıklama, savunma bakanı, army-2021
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı
00:47 28.08.2021 (güncellendi: 00:48 28.08.2021)
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’ya karşı 'derin çalışmanın' yürütüldüğünü ve sınır boyunca Rus karşıtı propaganda merkezlerinin kurulduğunu belirterek, “Buna karşı koruma sistemini kurmamız gerekiyor” dedi.
Army-2021 askeri forumunun bilim ve iş programı kapsamında düzenlenen 'Ordu ve Toplum: Psikolojik Savunma' başlıklı konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şöyle konuştu:
“Bunlar, öncelikle ülkemizin iç işlerine müdahale çabaları. Bize karşı kademeli olarak, adım adım, derin çalışma yürütülüyor. Kaliningrad’dan Kamçatka’ya kadar. En önemli sorulardan biri, ideoloji olmalı mı olmamalı mı? Ordu birliklerinde siyasi işlerden sorumlu komutan yardımcıları olmalı mı? Yabancı ülkelerde neden propaganda merkezleri kuruluyor?”
“Rusya sınırı boyunca, Riga, Tallinn, Varşova, Helsinki’de Rus karşıtı propaganda merkezleri kuruluyor” diyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Buna karşı koruma sistemini kurmalıyız. Tarihin, atalarımızın başarılarının unutulmasına izin veremeyiz. Birilerine bu mirası yıkmalarına izin vermemeliyiz. Bu mirası koruyup çoğaltmalıyız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bunu hep birlikte yapıyoruz.”