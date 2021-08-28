https://tr.sputniknews.com/20210828/rusya-savunma-bakani-soygudan-ulkeyi-rus-karsiti-propagandaya-karsi-koruma-cagrisi-1048399044.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ülkeyi Rus karşıtı propagandaya karşı koruma çağrısı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya’ya karşı 'derin çalışmanın' yürütüldüğünü ve sınır boyunca Rus karşıtı propaganda merkezlerinin kurulduğunu... 28.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-28T00:47+0300

2021-08-28T00:47+0300

2021-08-28T00:48+0300

savunma

rusya

sergey şoygu

askeri tatbikat

açıklama

savunma bakanı

army-2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1044262573_0:191:2963:1858_1920x0_80_0_0_f64328315327144f5e44add6f29dadbf.jpg

Army-2021 askeri forumunun bilim ve iş programı kapsamında düzenlenen 'Ordu ve Toplum: Psikolojik Savunma' başlıklı konferansta konuşan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, şöyle konuştu:“Bunlar, öncelikle ülkemizin iç işlerine müdahale çabaları. Bize karşı kademeli olarak, adım adım, derin çalışma yürütülüyor. Kaliningrad’dan Kamçatka’ya kadar. En önemli sorulardan biri, ideoloji olmalı mı olmamalı mı? Ordu birliklerinde siyasi işlerden sorumlu komutan yardımcıları olmalı mı? Yabancı ülkelerde neden propaganda merkezleri kuruluyor?” “Rusya sınırı boyunca, Riga, Tallinn, Varşova, Helsinki’de Rus karşıtı propaganda merkezleri kuruluyor” diyen Şoygu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buna karşı koruma sistemini kurmalıyız. Tarihin, atalarımızın başarılarının unutulmasına izin veremeyiz. Birilerine bu mirası yıkmalarına izin vermemeliyiz. Bu mirası koruyup çoğaltmalıyız. Buna kesinlikle inanıyorum. Bunu hep birlikte yapıyoruz.”

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey şoygu, askeri tatbikat, açıklama, savunma bakanı, army-2021